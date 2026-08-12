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Η υποχρεωτική καταχώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφιών προσώπου για ταξιδιώτες τρίτων χωρών δυσχεραίνει τη ροή των επιβατών και επιβαρύνει τις αεροπορικές υποδομές.

Ορισμένα αεροδρόμια εφαρμόζουν προσωρινά μέτρα περιορισμού της διαδικασίας για την αποσυμφόρηση των ελέγχων, εν μέσω έντονων επικρίσεων από στελέχη αεροπορικών εταιρειών σχετικά με τον σχεδιασμό του συστήματος.

Οκτώ κράτη-μέλη και η Ελβετία ζήτησαν παράταση των διευκολύνσεων, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διαβουλεύσεις για την αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων που έχουν ανακύψει.

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Σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών προκαλεί η εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ουρές αναμονής σε μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης να φτάνουν ακόμη και τις δύο ώρες, εν μέσω της τουριστικής περιόδου.

Τα στοιχεία της εταιρείας ταξιδιωτικών αναλύσεων Qsensor, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή των «Financial Times», αποτυπώνουν την έκταση του προβλήματος, σύμφωνα με τη DailyMail. Στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, η μέγιστη αναμονή τον Ιούλιο έφτασε τα 120 λεπτά, έναντι 60 λεπτών την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Στο Μόναχο, ο χρόνος αναμονής αυξήθηκε από 31 λεπτά σε μία ώρα, ενώ στο Άμστερνταμ οι μεγαλύτερες ουρές έφτασαν επίσης τις δύο ώρες, από 80 λεπτά πέρυσι.

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Δακτυλικά αποτυπώματα και αναγνώριση προσώπου

Το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) της ΕΕ απαιτεί από ταξιδιώτες τρίτων χωρών να καταχωρίζουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα και φωτογραφία προσώπου κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Η διαδικασία έχει προκαλέσει ανησυχία στον τουριστικό κλάδο, καθώς οι αεροπορικές υποδομές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση, με αναφορές ακόμη και για χαμένες πτήσεις και πολύωρες καθυστερήσεις.

«Μόνο οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να σκεφτούν τέτοια ανοησία»

Από την έναρξη εφαρμογής του στις 10 Απριλίου, το σύστημα έχει προκαλέσει αναστατώσεις στους συνοριακούς ελέγχους, με ορισμένους επιβάτες να τρέχουν την τελευταία στιγμή για να προλάβουν τις πτήσεις τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, δήλωσε ότι το σύστημα ήταν «κακώς σχεδιασμένο» και ότι θα έπρεπε να μεταφερθεί διαδικτυακά. «Μόνο οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να σκεφτούν τέτοια ανοησία», δήλωσε στους επενδυτές τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι η αεροπορική εταιρεία κατέγραψε καθυστερήσεις στις πτήσεις της σε περίπου 15 αεροδρόμια.

Φωτο αρχείου – Πηγή: Reuters

Το EES σχεδιάστηκε για περισσότερη ασφάλεια, αλλά φέρνει καθυστερήσεις

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ έχει ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, καταγράφοντας τις εισόδους και εξόδους από την Ένωση, εντοπίζοντας όσους παραμένουν περισσότερο από το επιτρεπόμενο διάστημα και συμβάλλοντας στον εντοπισμό καταζητούμενων προσώπων.

Ωστόσο, η εφαρμογή του EES δεν έχει εξελιχθεί χωρίς προβλήματα. Καθυστερήσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα στον εξοπλισμό έχουν δημιουργήσει επιπλέον πίεση στα αεροδρόμια, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

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Τα στοιχεία της Qsensor καταγράφουν τους χρόνους αναμονής σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, με βάση αναφορές επιβατών και διαθέσιμα δημόσια δεδομένα. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης δήλωσε ότι οι νέοι έλεγχοι έχουν οδηγήσει σε «καθυστερήσεις αναχωρήσεων και περαιτέρω λειτουργικές αναστατώσεις».

Στο Μόναχο, η αύξηση των καθυστερήσεων αφορούσε κυρίως επιβάτες που χρειάζονταν χειροκίνητο έλεγχο, γεγονός που δείχνει ότι η διαδικασία εγγραφής στο EES έχει επιβαρύνει τη ροή των ταξιδιωτών.

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Προσωρινά μέτρα για τον περιορισμό των ουρών

Ορισμένα αεροδρόμια έχουν επιχειρήσει να περιορίσουν την πίεση, αναστέλλοντας προσωρινά ορισμένα στάδια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων σε ώρες μεγάλης κίνησης.

Η ευελιξία αυτή, ωστόσο, αναμένεται να περιοριστεί από τον Σεπτέμβριο. Για τον λόγο αυτό, οκτώ χώρες της ΕΕ και η Ελβετία έχουν ζητήσει την παράταση των προσωρινών μέτρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο αντίκτυπος στους περισσότερους ταξιδιώτες εκτός ΕΕ παραμένει περιορισμένος. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η μέση διαδικασία εγγραφής στο EES διαρκεί περίπου 70 δευτερόλεπτα, ενώ από την έναρξη λειτουργίας του έχουν καταγραφεί 160 εκατομμύρια είσοδοι και έξοδοι.

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Ο διευθύνων σύμβουλος της British Airways, Σον Ντόιλ, αναγνώρισε ότι το σύστημα έχει προκαλέσει «εντάσεις» σε ορισμένα αεροδρόμια, χωρίς ωστόσο να έχει σημαντικό συνολικό αντίκτυπο στην εταιρεία.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet, Κέντον Τζάρβις, κάλεσε τα αεροδρόμια να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα ευελιξία και «να χρησιμοποιήσουν την κοινή λογική, ώστε να μην αφήνουν τον κόσμο να περιμένει εκεί για τρεις ώρες».

Φωτο αρχείου – Πηγή: Reuters

Σε δοκιμασία το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Αναστάτωση σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, όπου οι τουρίστες ήρθαν αντιμέτωποι με πολύωρες αναμονές, καθώς οι νέοι έλεγχοι διαβατηρίων προκάλεσαν περαιτέρω χάος.

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Εκνευρισμένοι επιβάτες συνωστισμένοι σε ουρές περίμεναν να περάσουν τον έλεγχο.

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Ένας ταξιδιώτης που αναχωρούσε από την Αθήνα δήλωσε στη Daily Mail: «Βρίσκομαι εδώ πάνω από μία ώρα και έχω μετακινηθεί μόλις 30 μέτρα. Είναι εφιάλτης, με ανθρώπους να χάνουν τις πτήσεις τους».

Μια ανακοίνωση στον ιστότοπο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αναφέρει: «Από τις 30 Μαρτίου 2026, το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν προς και από τη Ζώνη Σένγκεν. Η διαδικασία ελέγχου διαβατηρίων ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικά, οδηγώντας σε μεγάλους χρόνους αναμονής.

Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέρχονται στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή τους, προκειμένου να ολοκληρώνουν εγκαίρως: τον έλεγχο εισιτηρίων (check-in), τον έλεγχο ασφαλείας και τον έλεγχο διαβατηρίων, όπου απαιτείται. Σημαντικό: Η καθυστερημένη άφιξη στην πύλη αναχώρησης ενδέχεται να οδηγήσει σε άρνηση επιβίβασης».

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Πριν από έναν μήνα, ένας χρήστης του Reddit ανέφερε: «Ήμασταν εκεί τον Μάιο και μας πήρε περίπου 2,5 ώρες λόγω της μεγάλης ουράς στον έλεγχο διαβατηρίων… Και είχαμε μόνο χειραποσκευές».

Επίσης τον περασμένο μήνα, ένας άλλος έγραψε: «Ήμασταν εκεί την περασμένη εβδομάδα. Ήταν χάος. Πηγαίνετε τέσσερις ώρες νωρίτερα, σχεδόν χάσαμε την πτήση μας. Ποτέ ξανά», ενώ ένας άλλος σχολίασε πως «μόλις επέστρεψα, οι ουρές στο αεροδρόμιο της Αθήνας ήταν τουλάχιστον δύο ώρες για εμάς».

(Με πληροφορίες από DailyMail)