Ηγέτες του τουριστικού κλάδου καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει εντολή σε όλες τις συνοριακές αρχές να αναστείλουν, εφόσον χρειαστεί, το νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (Entry-Exit System – EES), καθώς εντείνονται οι φόβοι για σοβαρές αναταράξεις κατά τη θερινή περίοδο.

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια προειδοποιούν ότι, αν δεν χαλαρώσουν οι νέοι βιομετρικοί έλεγχοι για τους επισκέπτες από τρίτες χώρες, οι επιβάτες ενδέχεται να βιώσουν μια «καταστροφική» εμπειρία, με τεράστιες ουρές και καθυστερήσεις.

Οι περισσότεροι Βρετανοί τουρίστες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη θα πρέπει να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα, να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν στο σύστημα, ενώ βρετανικές εταιρείες αναφέρουν μεγάλες αποκλίσεις στον τρόπο εφαρμογής των κανόνων από χώρα σε χώρα, από την πιλοτική έναρξη του μέτρου τον Οκτώβριο.

Η σταδιακή εφαρμογή έχει ήδη οδηγήσει σε πολύωρες ουρές σε ορισμένα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, παρά το γεγονός ότι οι συνοριακοί υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώνουν τις απαιτήσεις. Προς το παρόν, τα κράτη υποχρεούνται να καταγράφουν τουλάχιστον το 35% των ταξιδιωτών, ωστόσο θεωρητικά όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να ολοκληρώνουν την εγγραφή στο EES από τις 10 Απριλίου.

Οι συνοριακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν τον αριθμό ή το εύρος των ελέγχων – ή ακόμη και να αναστέλλουν πλήρως τη λειτουργία του συστήματος – προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές διαταραχές και μεγάλες ουρές.

Πολλοί συνοριακοί σταθμοί είχαν εγκαταστήσει εγκαίρως την απαραίτητη υποδομή για το EES, ήδη πριν από την έναρξη του περασμένου Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων σημείων σε βρετανικό έδαφος, όπως το Eurotunnel στο Φόλκστοουν και ο διεθνής σταθμός St Pancras του Eurostar στο Λονδίνο.

Ωστόσο, οι περισσότεροι επισκέπτες των 29 χωρών που εφαρμόζουν το EES αναμένεται να καταχωρούν τα στοιχεία τους κατά τον έλεγχο διαβατηρίων στα αεροδρόμια άφιξης. Η ένωση Airports Council International (ACI) έχει αναφέρει ότι το σύστημα προκαλεί καθυστερήσεις έως και τριών ωρών, με αεροδρόμια σε Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ιταλία να συγκαταλέγονται στα πιο επιβαρυμένα.

Ο γενικός διευθυντής της ACI Europe, Ολιβιέ Ζανκοβέκ, δήλωσε:

«Η χρόνια υποστελέχωση των συνοριακών ελέγχων ήταν ήδη πρόβλημα – και η εφαρμογή του EES το επιδεινώνει. Βλέπουμε συστηματικά, ακόμη και με καταγραφή μόλις του 35% όσων εισέρχονται στη ζώνη Σένγκεν, ουρές που φτάνουν τις δύο ώρες. Αυτό δεν είναι βιώσιμο και φοβόμαστε ότι θα χειροτερέψει».

Και πρόσθεσε:

«Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όταν η κίνηση διπλασιάζεται. Θα μπορούσαμε να δούμε ουρές έως και πέντε ωρών, κάτι που μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία: δημιουργεί μια καταστροφική εμπειρία για τους επιβάτες, κινδύνους για την ασφάλεια, αλλά και απώλειες συνδεόμενων πτήσεων».

Η βρετανική ένωση ταξιδιών Abta κάλεσε την ΕΕ να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη-μέλη και οι συνοριακές αρχές έχουν δώσει σαφείς οδηγίες στο προσωπικό να χρησιμοποιεί τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, ώστε να αποφεύγονται μεγάλες καθυστερήσεις στον έλεγχο διαβατηρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Abta, Μαρκ Τάνζερ, απέστειλε επιστολή στον επίτροπο Μετανάστευσης της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ, ζητώντας να παραμείνει το σύστημα υπό συνεχή αξιολόγηση και να ενισχυθεί η παρουσία συνοριοφυλάκων στις περιόδους αιχμής.

Όπως ανέφερε ο Τάνζερ:

«Η φιλοδοξία ενός έργου όπως το EES σήμαινε ότι δεν θα κυλούσαν όλα ομαλά, και ήμασταν προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Εκείνο που προκαλεί απογοήτευση, όμως, είναι ότι οι συνοριακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να αποσυμφορούν τις ουρές και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα καθώς προκύπτουν – κάτι που δεν φαίνεται να εφαρμόζεται παντού».

Την περασμένη εβδομάδα, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι τα μέτρα έκτακτης ανάγκης θα είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 90 ημέρες μετά την προθεσμία του Απριλίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης έξι ακόμη εβδομάδων για να καλυφθεί το καλοκαίρι.

Ο Ζανκοβέκ, ωστόσο, τόνισε ότι τα αεροδρόμια «δεν έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση ούτε για την παράταση της δυνατότητας αναστολής του EES ούτε για τους όρους υπό τους οποίους θα ισχύει».

Όπως ανέφερε, οι ουρές στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας έφτασαν τις επτά ώρες λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά, γεγονός που οδήγησε τις πορτογαλικές αρχές να αναστείλουν προσωρινά το σύστημα. Παράλληλα, πολλά από τα αυτόματα κιόσκια EES δεν λειτουργούσαν αξιόπιστα, ενώ καμία χώρα – με εξαίρεση τη Σουηδία – δεν είχε επιτρέψει τη χρήση εφαρμογής για προεγγραφή των ταξιδιωτών.

«Μπορούμε να εφαρμόσουμε μια πρόχειρη λύση για το καλοκαίρι, αλλά όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με έναν συντονισμένο ευρωπαϊκό τρόπο», κατέληξε ο Ζανκοβέκ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Eurotunnel ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ομαλά τη σταδιακή εφαρμογή του EES για επιβάτες λεωφορείων και οδηγούς φορτηγών και ότι είναι «πλήρως προετοιμασμένο», ωστόσο δεν έχει ακόμη αρχίσει την καταγραφή τουριστικών οχημάτων, αναμένοντας σχετική ημερομηνία από τις γαλλικές αρχές.

Αντίστοιχα, η Eurostar, η οποία έχει επενδύσει σημαντικά σε νέα κιόσκια στο St Pancras, δεν τα έχει θέσει ακόμη σε λειτουργία. Όπως ανέφερε, οι έλεγχοι του EES πραγματοποιούνται προς το παρόν χειροκίνητα από συνοριακούς υπαλλήλους και η αυτοματοποιημένη διαδικασία θα ξεκινήσει μόλις καθοριστούν το λογισμικό και οι ημερομηνίες από το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Με πληροφορίες από Guardian