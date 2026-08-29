Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος Αλτουβάς ορίστηκε από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ ως Επίσκοπος της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, Μήλου και Σαντορίνης, καθώς και Αποστολικός Τοποτηρητής Κρήτης.

Ο ίδιος μετατίθεται από την Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας και το Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης, διατηρώντας ωστόσο τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου.

Μέχρι την ανάληψη των νέων καθηκόντων του σε διάστημα δύο μηνών, ο Αρχιεπίσκοπος θα παραμείνει Τοποτηρητής στην τρέχουσα έδρα του.

Σε επιστολή του προς τους πιστούς των Επτανήσων, ο Γεώργιος Αλτουβάς εξέφρασε τη συγκίνησή του για την αποχώρηση και ευχαρίστησε το ποίμνιο για τη συνεργασία τους.

Παράλληλα, απηύθυνε χαιρετισμό στους πιστούς των νέων περιοχών διακονίας του, δηλώνοντας έτοιμος να υπηρετήσει τη νέα του αποστολή με σεβασμό στην ιστορία των τοπικών εκκλησιών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Αρχιεπίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας Γεώργιος Αλτουβάς ορίστηκε από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, Επίσκοπος της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, Μήλου και Σαντορίνης και Αποστολικός Τοποτηρητής Κρήτης.

Η απόφαση ανακοινώθηκε χθες από το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας και προβλέπει τη μετάθεσή του από την Καθολική Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας και από το Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης.

Advertisement

Advertisement

Ο Γεώργιος Αλτουβάς διατηρεί τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου.

Μέχρι την ανάληψη της νέας του έδρας, η οποία αναμένεται μετά το πέρας διμήνου, ο Αρχιεπίσκοπος παραμένει Τοποτηρητής της Αρχιεπισκοπής Κερκύρας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας και Αποστολικός Τοποτηρητής του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης. Η ημερομηνία ανάληψης των νέων καθηκόντων του θα ανακοινωθεί από την Αγία Έδρα.

Μετά την ανακοίνωση, ο Γεώργιος Αλτουβάς απευθύνθηκε με επιστολή στους πιστούς της Καθολικής Εκκλησίας σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά.

Αναφερόμενος στην πενταετή παρουσία του στα Επτάνησα, ευχαρίστησε τους πιστούς για την υποδοχή και την κοινή πορεία τους.

«Ό,τι χτίστηκε αυτά τα χρόνια δεν το έχτισα εγώ, το χτίσαμε μαζί και γι’ αυτό μένει», σημειώνει.

Για τη νέα αποστολή του αναφέρει: «Ο επίσκοπος δεν διαλέγει τον τόπο της διακονίας του• στέλνεται», προσθέτοντας ότι αποδέχεται τη νέα αποστολή του όπως είχε αποδεχθεί και τον ερχομό του στην Κέρκυρα.

Advertisement

Παράλληλα, με συγκίνησή για την επικείμενη αποχώρηση από τα Επτάνησα αναφέρει: «Δεν κρύβω όμως ότι το να αφήνω αυτά τα νησιά και εσάς μού κοστίζει».

Ο Αρχιεπίσκοπος επισημαίνει ότι μέχρι την αναχώρησή του θα παραμείνει Τοποτηρητής της Αρχιεπισκοπής και τονίζει πως «η φροντίδα της Εκκλησίας δεν διακόπτεται». «Όσα ξεκινήσαμε μαζί συνεχίζονται στα χέρια όσων μένουν», καταλήγει, καλώντας τους πιστούς να ζήσουν τις τελευταίες εβδομάδες της παρουσίας του στην Κέρκυρα όχι ως αποχαιρετισμό, αλλά ως «ευχαριστία προς τον Θεό» .

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ

Σύρου και Μήλου, Σαντορίνης και Κρήτης

Advertisement

«Αδελφοί και αδελφές,

Ο Άγιος Πατέρας με στέλνει κοντά σας, στη Σύρο και στη Μήλο, στη Σαντορίνη και στην Κρήτη. Δέχομαι αυτή την αποστολή με σεβασμό και με επίγνωση ότι έρχομαι σε Εκκλησίες με μακρά ιστορία και βαθιές ρίζες στην πίστη, καθεμιά με το δικό της πρόσωπο.

Δε σας γνωρίζω ακόμη. Έρχομαι να ακούσω και να γνωρίσω τους ανθρώπους και τους τόπους και έπειτα να βαδίσουμε μαζί.

Advertisement

Σας ζητώ από τώρα την προσευχή σας. Σας έχω, ήδη, στη δική μου και εύχομαι ο Κύριος να μας φέρει σύντομα κοντά.

† Γεώργιος»

Βιογραφικά Στοιχεία

Γέννηση: Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Σεπτεμβρίου 1973.

Σπουδές: Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Απουλίας και στην Παπική Σχολή Τερεσιανού στη Ρώμη.

Ιεροσύνη: Χειροτονήθηκε ρέκτωρ/κληρικός και υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα.

Προηγούμενη Θέση: Υπηρέτησε ως Αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας και Αποστολικός Τοποτηρητής του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης.

Advertisement

Advertisement