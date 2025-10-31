Για την Αίγυπτο και με τελικό προοριμό τη Μονή Σινά, όπου σήμερα το απόγευμα θα δώσει το «παρών» στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου κ. Συμεών, ταξιδεύει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται πως στην χειροτονία του κ. Συμεών παρευρεθει πριν από μερικές εβδομάδες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είχε ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα.

Η παρουσία του πρωθυπορυγοόυ έρχεται λίγες μέρες μετά την προαναγγελία για μια συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Καϊρου που θα ρυθμίζει οριστικά το ζήτημα της Μονής και έτσι ήταν κρίσιμης σημασίας να αναλάβει καθήκοντα ο κ. Συμεών, καθώς η Σιναϊτική αδελφότητα θα κληθεί να συμφωνήσει με τη φόρμουλα, στην οποία έχουν καταλήξει κατόπιν μακράς διαπραγμάτευσης η Αθήνα και το Κάιρο.

Την εν λόγω συμφωνία είχε προαναγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Βουλή, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τα εθνικά θέματα που είχε προκαλέσει κατόπιν σχετικών αιτημάτων της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η πρωθυπουργική παρουσία στην τελετή ενθρόνισης του κ. Συμεών εκπέμπει ισχυρό μήνυμα για τη διατήρηση του επί αιώνες αναλλοίωτου λατρευτικού χαρακτήρα της μονής ως φάρου ορθοδοξίας, με παγκόσμια ακτινοβολία.

Στο Σινά ο κ. Μητσοτάκης θα έχει μια πρώτη γνωριμία με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, ενώ θα συναντηθεί και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο. Στη συνάντηση που θα γίνει με τη Σιναϊτική αδελφότητα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει τις βασικές πτυχές της κατ’ αρχής συνεννόησης που υπάρχει μεταξύ Αθήνας-Καϊρου, καθώς θα πρέπει και αυτή να δώσει το «πράσινο φως».

Στο ευρύτερο πλαίσιο επαναφοράς των στρατηγικά ισχυρών ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων σε τροχιά, ο κ. Μητσοτάκης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Αιγύπτιου προέδρου κ. Αλ Σίσι να δώσει το «παρών» το Σάββατο στα εγκαίνια του εμβληματικού Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου που θα γίνει στην Γκίζα.

Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Αλ Σίσι είχαν την ευκαιρία να τα πουν επ’ολίγον την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, σε δείπνο Ε.Ε.-Αιγύπτου, ενώ σε αυτό ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξήρε τον ρόλο της Ελλάδας, ώστε να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι σχέσεις του Καϊρου με την Ευρώπη.