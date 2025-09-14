Στην εκλογή νέου ηγουμένου προχώρησε σήμερα, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 η Μονή Σινά μετά την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, εξέλεξε τον Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο, ο οποίος εκλέχθηκε παράλληλα Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.

Advertisement

Advertisement

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εκλογή ήταν σχεδόν ομόφωνη, αφού ο νέος ηγούμενος έλαβε 19 ψήφους σε σύνολο 20, με τη δική του να παραμένει λευκή, όπως συνηθίζεται. Η εκλογή του έτυχε αποδοχής και από τις δύο πλευρές που είχαν βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε αντιπαράθεση.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την επίσημη παραίτηση του Δαμιανού από τη θέση του ηγουμένου της Μονής Σινά και τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.

Η HuffPost σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΤΕΡΕΝΣ Κουικ είχε γράψει από την προπερασμένη εβδομάδα ότι ο νέος αρχιεπίσκοπος θα είναι κοινής αποδοχής. Θα συμφωνούν και οι τέσσερις πλευρές. Ελλάδα, οι Σιναΐτες, τα Ιεροσόλυμα Και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος θεωρείται ήπιος και συναινετικός. Κυρίως όμως, με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας τίθενται εκ νέου οι βάσεις για την επανένωση της κοινότητας, προκειμένου ο νέος Αρχιεπίσκοπος να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, με σημαντικότερη την αιγυπτιακή δικαστική απόφαση για τα περιουσιακά της Μονής. Ο κ. Συμεών θα είναι το πρόσωπο που θα υπογράψει τη συμφωνία με το κράτος της Αιγύπτου, που πλέον δεν θα μπορεί προσχηματικά να επικαλεστεί λόγους για να παρατείνει την εκκρεμότητα.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει μια διάθεση ενίσχυσης της συνοχής, η οποία είχε αμφισβητηθεί από τα πρόσφατα γεγονότα στη Μονή, τα οποία είχαν δοκιμάσει την ενότητα της Αδελφότητας και είχαν φέρει στο προσκήνιο μια ένταση στο εσωτερικό της. Η εξέλιξη αυτή, της καθαρής επικράτησης ενός προσώπου χωρίς καμιά αμφισβήτηση, θεωρείται σημαντική υποθήκη για να επικρατήσει κλίμα ομόνοιας και ομοψυχίας στη Μονή.

Υπενθυμίζεται ότι στην επιστολή του με την οποία ενημέρωνε ότι παραιτείται και επίσημα, ο Δαμιανός είχε ενημερώσει ότι θα συγκαλέσει τους μοναχούς στις 14 Σεπτεμβρίου σε Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.

Είχε ευχηθεί η επιλογή να είναι του καλύτερου και ικανότερου και πως η διαδοχή «θα χρειαστεί την ενότητα και την στήριξη όλων μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες και εμμονές, όπως αυτές που δυστυχώς ζήσαμε τελευταία».

Advertisement

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον νέο ηγούμενο της Μονής Σινά

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επικοινώνησε με τον νέο ηγούμενο της Βασιλικής και Αυτονόμου Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο και τον συνεχάρη για την εκλογή του, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

«Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση και προτεραιότητα της Ελλάδας για την κατοχύρωση εις το διηνεκές του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και για τη διατήρησή της ως ζωντανού λατρευτικού χώρου», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επικοινώνησε με τον νέο Ηγούμενο της Βασιλικής και Αυτονόμου Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο και τον συνεχάρη για την εκλογή του. Advertisement September 14, 2025