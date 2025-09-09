“Αν πάει καλά η δουλειά με τις εικόνες, μπορώ να ξηλώσω ολόκληρο το τέμπλο άμα θέλετε” φέρεται να είπε ο 63χρονος ηγούμενος, τον οποίο συνέλαβαν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας, στον “μυστικό” αστυνομικό που παρίστανε τον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

Σε μία άλλη συνομιλία τους -σύμφωνα με πληροφορίες- ο κατηγορούμενος κληρικός είπε ότι έχει θαμμένο και ένα αρχαίο μπρούτζινο άγαλμα, το οποίο επίσης θα μπορούσε να πουλήσει, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν εάν ευσταθεί ο ισχυρισμός για το άγαλμα, σε ποιο σημείο μπορεί να βρίσκεται αυτό, ώστε να αποκλειστεί ο χώρος και υπάλληλοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να πραγματοποιήσουν ανασκαφή με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, προκειμένου να μην καταστραφεί το αντικείμενο.

Εκτός από τον ηγούμενο και τον μοναχό, καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως είχε ένας 69χρονος, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που προχωρούσε στις εκτιμήσεις – αξιολογήσεις των αντικειμένων. Μαζί του ένα ζευγάρι με ενεχυροδανειστήριο στο Αιγάλεω, το οποίο αναζητούσε άτομα, που να έχουν στη διάθεσή τους αρχαία και εκκλησιαστικά αντικείμενα με πρόθεση πώλησης.

Μέτρα αντιπαρακολούθησης

Ο “μυστικός” αστυνομικός έκλεισε ραντεβού με τα μέλη του κυκλώματος το πρωί της Κυριακής, στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης ενός σούπερ μάρκετ. όταν πλησίαζε στον τόπο συνάντησης, δέχθηκε τηλεφώνημα από κατηγορούμενο, ο οποίος του είπε ότι άλλαξε το σημείο συνάντησης, να κατευθυνθεί στη Λακωνία και να περιμένει νέα κλήση με λεπτομέρειες για τον τόπο. Προφανώς -λένε οι αξιωματικοί του “Οργανωμένου”- για να αποφύγουν μία ενδεχόμενη αστυνομική παρακολούθηση και σύλληψη.

Ο “μυστικός” επικοινώνησε με έναν από τους κληρικούς, ο οποίος και του αντιπρότεινε να πάει στη Μονή των Καλαβρύτων να παραλάβει τα αντικείμενα, καθώς η Λακωνία ήταν μακριά και δεν ήθελε να ταξιδέψει μέχρι εκεί.

Έξω από τη Μονή συνέλαβαν ηγούμενο και μοναχό, στους Αγίους Θεοδώρους πέρασαν χειροπέδες σε 64χρονο κτηνοτρόφο μέλος του κυκλώματος, ενώ τους άλλους τρεις έξω από ταβέρνα στην επαρχιακή οδό Σπάρτης – Γυθείου. Εκτός από τους κληρικούς, οι υπόλοιποι τέσσερις προσπάθησαν να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία μέχρι την Πέμπτη, προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική γραμμή, που θα ακολουθήσουν.