Στην αντικατάσταση του ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου προχώρησε ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος.

Οι εξελίξεις αυτές ήρθαν μετά τη σύλληψη του ηγουμένου της μονής και ενός βοηθού του, οι οποίοι κατηγορούνται πως προσπάθησαν να πουλήσουν σε μυστικό αστυνομικό βυζαντινές εικόνες, αλλά και δύο Ευαγγέλια (του 1737 και του 1761), έναντι χρηματικού ποσού, ύψους 200.000 ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Όπως γράφει σε σχετική ανακοίνωση της η μητρόπολη: «λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού της μονής».

Ηγούμενος της μονής και πρόεδρος του ηγουμενοσυμβουλίου αναλαμβάνει ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος. Ως μέλος του αναλαμβάνει ο νομικός σύμβουλος της μητρόπολης και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γεώργιος Μπέσκος.

Στην ίδια ανακοίνωση, η μητρόπολη καλεί όλους τους πιστούς να «στηρίξουν με την προσευχή τους την ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του».

Στον Εισαγγελέα Κορίνθου οδηγήθηκε πριν από λίγο ο Ηγούμενος της Μονής Καλαβρύτων, που φέρεται πως προσπάθησε να πουλήσει Βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI)

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ πέρασαν χειροπέδες στον ηγούμενο της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και στον άμεσο βοηθό του, καθώς φέρεται να ήταν έτοιμοι να πουλήσουν θρησκευτικά κειμήλια, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Οι αστυνομικοί από το τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας εκμεταλλεύτηκαν πληροφορίες και μία γυναίκα αστυνομικός προσποιήθηκε την ενδιαφερόμενη. Έκλεισε ραντεβού με τον ιερωμένο και συμφώνησαν να αγοράσει προς διακόσιες χιλιάδες ευρώ μια βυζαντινή εκκλησιαστική εικόνα και ένα ευαγγέλιο του 1700. Κατά τη δοσοληψία έγιναν και οι συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες είχαν έτοιμες προς πώληση τουλάχιστον 15 βυζαντινές εικόνες, με τη συνολική αξία τους να υπολογίζεται ότι ξεπερνά το εκατομμύριο ευρώ, ενώ τουλάχιστον τρία αντικείμενα είχαν κλαπεί από τη Σπάρτη.

Advertisement

Στον Εισαγγελέα Κορίνθου οδηγήθηκε πριν από λίγο ο Ηγούμενος της Μονής Καλαβρύτων, που φέρεται πως προσπάθησε να πουλήσει Βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI)

Τέθηκε σε αργία

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, τόσο ο ηγούμενος όσο και ο μοναχός της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου τέθηκε σε αργία από τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ιερωμένος φέρεται να ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, ενώ στο «πακέτο» είχε συμπεριλάβει και άλλα θρησκευτικά αντικείμενα.

Επίσης, συνελήφθησαν και τέσσερις ιδιώτες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Πρόκειται για έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, καθώς και ακόμα δύο άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως μεσάζοντες.

Advertisement

Οι εικόνες και τα υπόλοιπα αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Έλεγχο για τα ευρήματα και την αξία τους διεξάγει το υπουργείο Πολιτισμού.