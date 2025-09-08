Χειροπέδες στον ηγούμενο της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και στον άμεσο βοηθό του πέρασαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, καθώς φέρεται να ήταν έτοιμοι να πωλήσουν θρησκευτικά κειμήλια, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Οι αστυνομικοί από το τμήμα Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας εκμεταλλεύτηκαν πληροφορίες και μία γυναίκα αστυνομικός προσποιήθηκε την ενδιαφερόμενη. Έκλεισε ραντεβού με τον ιερωμένο και συμφώνησαν να αγοράσει προς διακόσιες χιλιάδες ευρώ μια βυζαντινή εκκλησιαστική εικόνα και ένα ευαγγέλιο του 1700. Κατά τη δοσοληψία έγιναν και οι συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες είχαν έτοιμες προς πώληση τουλάχιστον 15 βυζαντινές εικόνες, με τη συνολική αξία τους να υπολογίζεται ότι ξεπερνά το εκατομμύριο ευρώ, ενώ τουλάχιστον τρία αντικείμενα είχαν κλαπεί από τη Σπάρτη.

Τέθηκε σε αργία

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, τόσο ο ηγούμενος όσο και ο μοναχός της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου τέθηκε σε αργία από τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ιερωμένος φέρεται να ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, ενώ στο «πακέτο» είχε συμπεριλάβει και άλλα θρησκευτικά αντικείμενα.

Επίσης, συνελήφθησαν και τέσσερις ιδιώτες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Πρόκειται για έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, καθώς και ακόμα δύο άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως μεσάζοντες.

Οι εικόνες και τα υπόλοιπα αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Έλεγχο για τα ευρήματα και την αξία τους διεξάγει το υπουργείο Πολιτισμού.