Την έκπληξη των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκάλεσε εύρημα κατά τη διάρκεια επιχείρησής του για τη σύλληψη 77χρονου, ο οποίος κατηγορείται για αρχαιοκαπηλία. Μεταξύ των αντικειμένων, που εντόπισαν, ήταν και ένα δοχείο με υγρό, μέσα στο οποίο υπήρχε ένα ανθρώπινο έμβρυο.

Οι αστυνομικοί ήδη έχουν μεταφέρει το μακάβριο εύρημα στην ιατροδικαστική υπηρεσία, για εξέταση, καθώς εάν πρόκειται για έμβρυο μεγαλύτερο των 22 εβδομάδων, τότε αποτελεί ξεχωριστό ποινικό αδίκημα.

Για το ζήτημα τής αρχαιοκαπηλίας έγινε καταγγελία σε βάρος του 77χρονου από το Υπουργείο Πολιτισμού και στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -39- αρχαία και πιθανώς αρχαία αντικείμενα, όπως μαρμάρινες και πήλινες φιάλες και κεφαλές, πυξίδες, ειδώλια, κύπελλα, αμφορέας, αγγείο, αρύβαλλος, οινοχόη, κυάθια, όστρακα, τμήμα λίθου, καθώς και -1- φιάλη με υγρό και ανθρώπινο έμβρυο.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω, στο παρελθόν είχε υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής -28- πιθανόν αρχαίων αντικειμένων λαμβάνοντας σχετική άδεια για -12- από αυτά. Για τα υπόλοιπα -16-, τα οποία είχαν κριθεί ως ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας, του ζητήθηκε να παραδοθούν στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων.

Λόγω της άρνησής του να προβεί στην παράδοση των εν λόγω αντικειμένων, η άδεια που είχε λάβει ανακλήθηκε ενώ, παρά το γεγονός ότι για την υπόθεση καταδικάστηκε και αμετάκλητα, συνέχισε να μην παραδίδει τα αντικείμενα.