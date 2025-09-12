Ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά από την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή Κορίνθου, για την υπόθεση του κυκλώματος με τα ιερά κειμήλια.

Στο ίδιο κατάστημα κράτησης μεταφέρθηκε και ο βοηθός του, ενώ οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν σε κατάστημα κράτησης στο Ναύπλιο.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες (11/9) στα δικαστήρια της Κορίνθου, όπου έδωσαν πολύωρες απολογίες. Κατά την άφιξή του στο δικαστικό μέγαρο, ο ηγούμενος του Μεγάλου Σπηλαίου, εμφανώς εκνευρισμένος έσπρωξε δημοσιογράφο που κάλυπτε την υπόθεση.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, παράλειψη δήλωσης μνημείου, καθώς και κατοχή και εμπορία αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με τη σχετική δικογραφία, ο ιερωμένος ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 1737 και του 1761, εκ των οποίων τουλάχιστον μία εικόνα φαίνεται ότι είχε κλαπεί από περιοχή της Σπάρτης.

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε έπειτα από αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφιος αγοραστής. Η αυθεντικότητα και η αξία των κατασχεθέντων αντικειμένων εξετάζονται από ειδικούς του υπουργείου Πολιτισμού.

Την ίδια στιγμή, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζεται υλικό από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων προσώπων, όπως συνομιλίες, φωτογραφίες και βίντεο.

Σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. το κύκλωμα επιχειρούσε να πουλήσει γρήγορα τα αντικείμενα, ακόμη και σε αγορές του εξωτερικού, όπως η Γερμανία και η Κύπρος.

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας προχώρησε ήδη στην αντικατάσταση του ηγούμενου, ενώ δικηγόρος της έκανε γνωστό πως η Μητρόπολη θα δηλώσει πολιτική αγωγή για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Μονής.

Πηγή: Dikastiko