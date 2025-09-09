ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΔΗΓΗΘΗΚΕ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI)

Αίσθηση και αντιδράσεις προκαλεί η αποκάλυψη υπόθεσης αρχαιοκαπηλίας με επίκεντρο τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Ο ηγούμενος της Μονής, μαζί με τον βοηθό του και τέσσερα ακόμη άτομα, συνελήφθησαν από τις αρχές έπειτα από επιχείρηση «παγίδα» που στήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικού, η οποία εμφανίστηκε ως αγοραστής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν να πουλήσουν 17 βυζαντινές εικόνες και δύο σπάνια Ευαγγέλια του 18ου αιώνα έναντι 200.000 ευρώ. Η συναλλαγή διακόπηκε απότομα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν επ’ αυτοφώρω.

Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στην εισαγγελία Κορίνθου, όπου τους ασκήθηκε δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, υπεξαίρεση μνημείων και παράνομη εμπορία αρχαιοτήτων. Όλοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη.

Οι undercover αστυνομικοί

Σημαντικό ρόλο στην εξάρθρωση του κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας έπαιξαν οι αστυνομικοί που υποδύθηκαν τους αγοραστές και είδαν με τα μάτια τους τον ηγούμενο της Μονής να διαφημίζει τα σπάνια κειμήλια σε μια μυστική «σύνναξη» των μελών του κυκλωματος.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσία δύο μυστικών αστυνομικών και τριών μελών του κυκλώματος, ο ηγούμενος και ο ιερομόναχος υπέδειξαν βυζαντινές εικόνες, δύο Ιερά Ευαγγέλια και δύο θρησκευτικά βιβλία της Ιεράς Μονής. Όπως φέρονται να είπαν, ήθελαν να τα πουλήσουν έναντι χρημάτων.

Πολιτική αγωγή από την Μητρόπολη

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας προχώρησε ήδη στην αντικατάσταση του ηγούμενου, ενώ δικηγόρος της γνωστοποίησε πως η Μητρόπολη θα δηλώσει πολιτική αγωγή για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Μονής.

Συνολικά κατασχέθηκαν δεκάδες νομίσματα, εικόνες, Ευαγγέλια, αρχιερατικά εγκόλπια, χρυσές λίρες, κυνηγετικά όπλα, ανιχνευτές μετάλλων, καθώς και έγγραφα με καταγεγραμμένα αρχαία αντικείμενα.

Ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι όλοι έμειναν αιφνιδιασμένοι, καθώς ο ηγούμενος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και δραστήριος στην περιοχή.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή κλιμακίου του υπουργείου Πολιτισμού για την εκτίμηση της αξίας των κατασχεθέντων αντικειμένων.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέλη της οργάνωσης φέρεται να εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα που διατίθεντο να προβούν στην πώλησή τους και τους έφερναν σε επαφή με έτερο μέλος, ο οποίος εμφανιζόταν ως δήθεν ειδικός εκτιμητής.

Στη συνέχεια, αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία και έπαιρναν στην κατοχή τους τα αρχαία, φέρονται να προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.

Από τις έρευνες προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης:

69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,

59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα και προτίθεντο να προβούν στην πώληση αυτών, ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,

3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν στα έτερα μέλη.



Με πληροφορίες από dikastiko.gr

