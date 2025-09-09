Την Κυριακή Θεού θέλοντος και μοναχών, επίσης, να θέλουν και με τη βοήθεια της Αγίας Αικατερίνης, λήγει η κρίση που εδώ και μερικούς μήνες ταλανίζει την Μονή του Όρους Σινά. Στήνεται κάλπη μέσα στη Μονή και οι μοναχοί αποφασίζουν για την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου τους.

Το λες και επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης με τον τρόπο που κινήθηκε. Όταν μάλιστα υπήρξαν διάφορες φωνές, πολιτικές και «θρησκευτικές» και ορισμένα ΜΜΕ που βυσσοδομούσαν εναντίον της, με βάση πληροφορίες που διέρρεαν κύκλοι, ακόμα και αλλοδαποί, για να συντηρούν ένα χάος καθόλου βολικό για τα συμφέροντα της Μονής Σινά. Τόσο το υπουργείο Εξωτερικών με τον υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη και την υφυπουργό Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, όσο και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον Γενικό Γραμματέα Γιώργο Καλαντζή, δούλεψαν αθόρυβα τις τελευταίες εβδομάδες για να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα που συμβιβάζει όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Έκτός απροόπτου (γιατί με κάποιους καλόγηρους ποτέ κανείς δεν ξέρει), θα εκλεγεί νέος Αρχιεπίσκοπος κοινής αποδοχής. Του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον Σιναϊτών, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της ελληνικής πλευράς.

Ίσως το σημαντικότερο γεγονός στις εξελίξεις που καταγράφουμε είναι οι αποκλειστικές πληροφορίες της HuffPost ότι οι αποκαλούμενοι «στασιαστές» μοναχοί, είναι θετικοί πλέον με τα όσα αποφάσισε και κωδικοποίησε η ελληνική κυβέρνηση. Γεγονός που προδικάζει, επιτέλους, την ηρεμία στην ιστορική Μονή του Όρους Σινά.

Το όνομα του νέου Αρχιεπισκόπου είναι γνωστό στην ταχέως ανερχόμενη ψηφιακή μας εφημερίδα, που μόνο τον Αύγουστο είχε 3.500.000 αναγνώσεις. Θα σεβαστούμε την επιθυμία του υπουργείου Εξωτερικών να κρατηθεί εκτός δημοσιότητας, ώστε να τηρηθούν χωρίς προσωπικά απρόοπτα οι όλες διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι ο κύβος ερρίφθη για τις διαδικασίες της ερχόμενης Κυριακής, ελάχιστα εικοσιτετράωρα πριν την ειδική επιχείρηση απομάκρυνσης του μέχρι τώρα Αρχιεπισκόπου Δαμιανού. Μία επιχείρηση με εξαιρετικές δυσκολίες, δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση την εκτέλεσε, την έφερε σε πέρας, παρεμβαίνοντας σε έδαφος άλλου κράτους. Της Αιγύπτου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, με κυβερνητικό αεροπλάνο, η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής, με απόλυτη μυστικότητα προσγειώθηκαν στο κοντινότερο αεροδρόμιο με τη Μονή Σινά και απεγκλώβισαν τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, μεταφέροντας τον πίσω στην Αθήνα. Για αυτή την επιχείρηση, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας από αιγυπτιακές διπλωματικές πηγές, είχε ενημερωθεί το Κάιρο, αλλά υπήρξε η διακριτική ανοχή με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Σίσι, ώστε η ελληνική αποστολή να πάει και να φύγει, χωρίς να την παρεμποδίσουν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με κορυφαία πηγή του ελληνικού υπουργείου εΕξωτερικών, μόλις ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία για το νέο Αρχιεπίσκοπο, θα υπάρξει επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της διακρατικής συμφωνίας που θα κλειδώνει το καθεστώς λειτουργίας της Μονής του Όρους Σινά, της Αγίας Αικατερίνης πούμε έτσι όπως έχει δεσμευτεί και ο Αιγύπτιος Πρόεδρος με γραπτή του ανακοίνωση αρχές του καλοκαιριού και έτσι όπως συμφωνήθηκε στην κρίσιμη συνάντηση στο Κάιρο του Έλληνα υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Συμφωνία η οποία επαναλήφθηκε στην επίσκεψη του Αιγύπτιου υπουργού στην Αθήνα, τον περασμένο μήνα.

Η HuffPost επαναλαμβάνει την πληροφορία την οποία πρώτη δημοσίευσε και δεν διαψεύστηκε και στην ουσία επιβεβαίωσε και ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα, ότι μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας «θα γίνει μεγάλη γιορτή». Στην ουσία εννοούσε ότι την Μονή της Αγίας Αικατερίνης θα επισκεφθεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να αποκλείεται, είναι πιθανότατο, να το πράξει και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ Σίσι.