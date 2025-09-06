Με ειδική πτήση και συνοδεία της ελληνικής αποστολής στην οποία μετείχαν ηΥφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο ΓΘρησκευμάτων, Γιώργος Καλατζής έφτασε ο Aρχιεπίσκοπος Δαμιανός και ανθρώποι του περιβάλλοντός του πίσω στην Αθήνα αφού τους παρέλαβαν ασφαλώς από την Ιερά Μονή της Αγ.Αικατερίνης στο Σινά της Αιγύπτου. Μετά την τελευταία αυτή εξέλιξη αρχίζει και επισήμως πια η διαδικασια ανάδειξης του διαδόχου του Αρχιεπισκόπου.

Αντικείμενο μάλιστα της ελληνικής αποστολής ήταν η διεξαγωγή των αναγκαίων αναγκαίων διαβουλεύσειων ώστε να εκτονωθεί η κρίση στη Σιναϊτική Αδελφότητα και να δοθούν εκατέρωθεν εγγυήσεις για τους όρους δρομολόγησης της διαδικασίας διαδοχής, όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων orthodoxianewsagency.gr

Επίσης, η ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά είναι πλέον ανοικτή καθώς επέστρεψαν οι πατέρες οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί ενώ είναι κανονικά επισκέψιμη για τους προσκυνητές.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

“Προσγειώθηκε στις 7:15 πμ, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ειδική πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh, ελληνική αποστολή υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή.

Η αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

Η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη. Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού σε εφαρμογή της δημόσια εκπεφρασμένης βούλησής του και σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της Ιεράς Μονής”.

Το ιστορικό

Πριν από δύο μέρες ο Αρχιεπίσκοπος κ. Δαμιανός εξέδωσε εκτενή ανακοίνωση, ενημερώνοντας ουσιαστικά πως ξεκινά η διαδικασία για τη διαδοχή του. Παράλληλα, όλα δείχνουν πως μετά την επιστροφή του στην Αθήνα δεν πρόκειται να μεταβεί στα Ιεροσόλυμα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Ιεράς Συνόδου η οποία θα συνέλθει εκτάκτως τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το αρχικό αδιέξοδο στις συζητήσεις των δύο πλευρών – Ηγουμένου και μοναχών που αντιδρούν – στις αρχές της εβδομάδας με τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων οι οποίες έγιναn στην ιστορική Μονή της Αγίας Αικατερίνης, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος έστειλε επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο κ. Δαμιανό με την οποία τον καλούσε να ανοίξει τις πύλες της Μονής για να μπορούν να εισέρχονται σε αυτή προσκυνητές ενώ τον κάλεσε και σε απολογία στα Ιεροσόλυμα για να δώσει εξηγήσεις για τα όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα στη Μονή.

Λίγες ώρες μετά την επιστολή που έστειλε ο Προκαθήμενος της Σιωνίτιδος Εκκλησίας ήρθε η απάντηση του Αρχιεπισκόπου κ. Δαμιανού ο οποίος ουσιαστικά ανακοίνωσε τη δρομολόγηση της διαδοχής του. Συγκεκριμένα δήλωσε: “Ενημέρωσα χθες (σ.σ. 3 Σεπτεμβρίου 2025) την Ελληνική κυβέρνηση για τις αποφάσεις μου οι οποίες είναι στο πνεύμα όσων έχω ήδη συζητήσει με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία Ελλάδος. Αφού πλέον είναι δεδομένο ότι η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα συμφωνεί στους στρατηγικούς στόχους και τις τακτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της υπαρξιακής κρίσης που αντιμετωπίζει το μοναστήρι στο οποίο αφιέρωσα όλη την ζωή μου, ήλθε η ώρα να αναλάβω τις ευθύνες μου και να εγγυηθώ τις διαδικασίες διαδοχής μου οι οποίες ξεκινούν άμεσα και πρέπει να ολοκληρωθούν γρήγορα αλλά με σωστό τρόπο ώστε η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα, ενωμένη να επικεντρωθεί στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει”.

Αναμονή για τις οριστικές αποφάσεις

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δαμιανός έδωσε κα το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής καθώς όπως δήλωσε οι διαδικαστικές λεπτομέρειες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών. Αναφορικά με τις σχετικές ανακοινώσεις είπε ότι θα γίνουν μόλις συμφωνηθούν με όλους και θα υλοποιηθούν με την “βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος”.

Στο κυβερνητικό επιτελείο της Ελλάδας που μετέχει στη διαχείριση της κρίσης στη Σιναϊτική Αδελφότητα αισιοδοξούν ότι με τις κινήσεις των τελευταίων 24ωρων και την εξαγγελία του Αρχιεπισκόπου κ. Δαμιανού για παραίτηση και άμεση διαδοχή του, θα ανοίξει ο δρόμος που θα οδηγήσει στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού δημοσίου με την οποία θα εξασφαλίζονται τα δίκαια της Μονής καθώς και το ιδιοκτησιακό της καθεστώς για το οποίο η Σιναϊτική Αδελφότητα έχει δεσμευθεί ότι δεν θα κάνει πίσω εάν δεν λάβει την τελική δικαίωση από την αιγυπτιακή δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, δεν αποκλείεται το αμέσως προσεχές διάστημα να έχουν και το όνομα του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά που θα κληθεί να συνεχίσει το έργο του Αρχιεπισκόπου κ. Δαμιανού και κυρίως να αγωνιστεί να ενώσει και πάλι την Σιναϊτική Αδελφότητα ύστερα από τη μεγάλη κρίση την οποία διέρχεται.

Εχουν αρχίσει στο παρασκήνιο να ακούγονται ονόματα πιθανών υποψηφίων για τη διαδοχή του αρχιεπισκόπου Δαμιανού. Από τους μοναχούς που κινήθηκαν κατά του κ. Δαμιανού, επικρατέστεροι εμφανίζονται οι Νήφων και Πάμφιλος, καθώς και ο Θεόφιλος, που ήταν παλαιότερα στο Σινά, μετά αποχώρησε με προορισμό το Αγιον Ορος και επέστρεψε λίγο πριν από τα πρόσφατα γεγονότα. Ακούστηκε, επίσης, το όνομα του επισκόπου Μαδαγασκάρης Προδρόμου. «Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να υπάρχει κατασταλαγμένη εικόνα για το ποιοι και πόσοι θα είναι οι υποψήφιοι», αναφέρει πρόσωπο που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί πρώτα να ξεκαθαρίσουν ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα και ότι στην πορεία μπορεί να προκύψουν άλλα ονόματα, να διαμορφωθούν συμμαχίες και κάποιοι από εκείνους που βγαίνουν στο προσκήνιο να αποσυρθούν υπέρ κάποιας άλλης υποψηφιότητας.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Σεβασμιώτατος κ. Δαμιανός, όταν υπάρξουν οι οριστικές αποφάσεις για την επόμενη ημέρα θα γίνουν και οι αντίστοιχες ανακοινώσεις. Έως τότε αναμονή.

