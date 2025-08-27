Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλας, με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό, στο Προεδρικό Μέγαρο, Τρίτη 17 Ιουνίου 2025.

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μονή Σινά, μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος από ομάδα μοναχών, οι οποίοι, αν και εκδιώχθηκαν από το μοναστικό συγκρότημα, παραμένουν έξω από την πύλη και προσπαθούν επίμονα να ξαναμπούν.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, απηύθυνε έκκληση προς τις αιγυπτιακές αρχές να επέμβουν άμεσα για την απομάκρυνση των στασιαστών, καταγγέλλοντας απειλές κατά της ζωής του, αλλά και πιέσεις για την έναρξη δικαστικών διαδικασιών σε βάρος του. Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο ίδιος παραμένει εντός της Μονής, ενώ οι εκδιωχθέντες μοναχοί φωνάζουν, καλούν υποστηρικτές και επιχειρούν με συνεχείς πιέσεις να παραβιάσουν την είσοδο.

Παρά την παρουσία της αιγυπτιακής αστυνομίας κοντά στον χώρο, οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής προβεί σε καμία ενέργεια απομάκρυνσής τους, γεγονός που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, κρατικοί αξιωματούχοι φέρεται να συνέστησαν στον Αρχιεπίσκοπο και την αδελφότητα να δεχθούν την επιστροφή των στασιαστών στη Μονή – πρόταση που έχει προκαλέσει αναστάτωση και έντονο προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια και τη διοικητική συνέχεια του μοναστικού ιδρύματος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Έφθασα σήμερα (σ.σ. χθες) το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».