Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου χαρακτήρισε ντροπή την ακύρωση των αφίξεων του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στη Σύρο μετά από αντιδράσεις τοπικών συλλογικοτήτων.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής κατήγγειλε τη στοχοποίηση πολιτών με βάση την εθνικότητά τους και υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες βλάπτουν τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Παράλληλα, η ίδια επισήμανε ότι οι ακυρώσεις προκαλούν οικονομική ζημία στις τοπικές επιχειρήσεις και πλήττουν τις στρατηγικές συμμαχίες της Ελλάδας.

Τέλος, η Αφροδίτη Λατινοπούλου επέκρινε την κυβέρνηση για την αδυναμία της να αντιμετωπίσει τις ομάδες που επιβάλλουν τον νόμο του δρόμου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου χαρακτήρισε «τεράστια ντροπή» για την χώρα την ακύρωση των υπόλοιπων αφίξεων του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» στην Σύρο, μετά τις αντιδράσεις από τοπικές συλλογικότητες και πολίτες τοπικών επιχειρήσεων.

Λόγω των προγραμματισμένων αφίξεων του εν λόγω κρουαζιερόπλοιου, το λιμενικό είχε απαγορεύσει τις συναθροίσεις στο σημείο που καλούσαν οι διαδηλωτές, γεγονός που είχε οδηγήσει σε αυστηρούς περιορισμούς ασφαλείας σε ολόκληρο το νησί.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Φωνής Λογικής, «η ακύρωση των υπόλοιπων αφίξεων του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» δεν είναι απλώς ένα ζήτημα της Σύρου. Είναι η κορυφή ενός επικίνδυνου φαινομένου που επεκτείνεται σε ελληνικά λιμάνια και πλήττει ευθέως τη διεθνή εικόνα και τον τουρισμό της χώρας».

Παράλληλα, η Α. Λατινοπούλου υποστήριξε ότι οι εν λόγω οργανωμένες ομάδες στοχοποιούν πολίτες λόγω εθνικότητας και αποφασίζουν ποιος είναι «ανεπιθύμητος» και «ποιος έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται την χώρα».

«Αυτό δεν είναι «ακτιβισμός. Δεν είναι «διαμαρτυρία. Είναι απαράδεκτη στοχοποίηση ανθρώπων με βάση την καταγωγή και την εθνικότητά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά». «Πογκρόμ στην Ιστορία έκαναν οι ναζί. Σήμερα, κάποιοι που αυτοπροσδιορίζονται ως “αντιφασίστες” χρησιμοποιούν πρακτικές συλλογικής στοχοποίησης και αποκλεισμού απέναντι σε Ισραηλινούς πολίτες, μόνο και μόνο επειδή είναι Ισραηλινοί», πρόσθεσε.

«Και το Ισραήλ δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι ένας από τους σημαντικότερους και πολυτιμότερους στρατηγικούς συμμάχους του Ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα απέναντι στην τουρκική απειλή και τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Την ώρα που η Ελλάδα και η Κύπρος χρειάζονται ισχυρές συμμαχίες, κάποιοι επιλέγουν να στοχοποιούν Ισραηλινούς πολίτες και να δηλητηριάζουν τις σχέσεις των χωρών μας», τόνισε.

«Η υποκρισία τους ξεχειλίζει. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για άλλη μια φορά, παρακολουθεί ανήμπορη. Κάθε ακύρωση σημαίνει ζημιά για την ελληνική οικονομία, για τις τοπικές επιχειρήσεις και για χιλιάδες εργαζόμενους. Και το κυριότερο: Σημαίνει πώς ο οργανωμένος τραμπουκισμός κερδίζει κατά ΚΡΑΤΟΣ την πολιτεία και την κυβέρνησή της. Κανένας τραμπούκος και καμία οργανωμένη μειοψηφία δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει τον νόμο του δρόμου και να αποφασίζει ποιοι τουρίστες θα επισκέπτονται την Ελλάδα», κατέληξε.