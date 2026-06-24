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Πριν ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, την εκλογή της στην Ευρωβουλή και την ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής» —αλλά και πριν από την πρότερη πορεία της στη Νέα Δημοκρατία— η Αφροδίτη Λατινοπούλου είχε κάνει μια σύντομη εμφάνιση στον καλλιτεχνικό χώρο. Συγκεκριμένα, το 2014, σε ηλικία 23 ετών, συμμετείχε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιστή Χρήστου Ασλάνη για το κομμάτι «Πλανήτης Γη».

Δείτε την Αφροδίτη Λατινοπούλου να πρωταγωνιστεί σε μουσικό βίντεο κλιπ το 2014:

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Στο τραγούδι, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο YouTube εδώ και περίπου οκτώ χρόνια, η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποδύεται τη σύντροφο του ερμηνευτή, συμμετέχοντας σε αρκετές τρυφερές σκηνές και αγκαλιές μαζί του, ακολουθώντας τις σκηνοθετικές οδηγίες.

Η κυκλοφορία του βίντεο κλιπ έγινε σε μια περίοδο που η ίδια δεν ήταν ακόμα αναγνωρίσιμη στο ευρύ κοινό. Τη μουσική του κομματιού υπογράφουν οι Σωτήρης Νούκας και Σάκης Αζάς, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Χρήστο Ασλάνη και τη Λία Σιούτη. Μετά από αυτή τη σύντομη εμπειρία, η κ. Λατινοπούλου αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην πολιτική.

Το βίντεο κλιπ έχει αναρτηθεί και στο YouTube, στο κανάλι του τραγουδιστή πριν από 8 χρόνια. Οι προβολές έχουν ξεπεράσει τις 28.000.