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Με νέες δηλώσεις του, ο Βασίλης Παϊτέρης συντηρεί την ένταση στη διαμάχη με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, επιμένοντας στις θέσεις του και αποκλείοντας το ενδεχόμενο να ανακαλέσει.

«Για δευτερόλεπτα αισθάνθηκε ότι είναι γύφτισα και την ενόχλησε. Εμείς που μας λέει τόσα χρόνια “οι γύφτοι και οι γύφτοι και είναι παράνομοι” τι να πούμε;» σημείωσε ο Β. Παϊτέρης στον Αντ1 αναφορικά με τη δήλωσή του για την κα Λατινοπούλου ότι «έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε».

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«Ας μου κάνει μήνυση. Εγώ δεν θέλω να της κάνω μήνυση. Θέλω να το σταματήσουμε εδώ, να μην το προχωρήσουμε, γιατί δεν είναι καλό» δήλωσε στη συνέχεια ο γνωστός τραγουδιστής και πρόσθεσε:

«Έμαθα ότι θέλει να της ζητήσω συγγνώμη εάν δεν ζητήσει η ίδια συγγνώμη από όλο τον ελληνικό λαό».

«Να πάει σε έναν καταυλισμό να δει πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Φοβάται; Να την πάω εγώ» σημείωσε ο κ. Παϊτέρης και πρόσθεσε: «Και αν πάει μόνη της δεν την πειράζει κανένας. Νομίζουν ότι είναι δικιά μας. Τη ψήφισα, την ψηφίσαμε».

Απευθυνόμενος στην κα Λατινοπούλου ο γνωστός τραγουδιστής την κάλεσε να πάρει τηλέφωνο «να πάμε για καφέ να τα βρούμε όλα. Δεν κρατάμε εμείς χαρακτηρισμούς. Αν έρθει και ζητήσει συγγνώμη, δεν έχουμε κανέναν, να έρθει να τη βάλουμε στη Βουλή. 700.000 είμαστε θα την ψηφίσουμε όλοι μαζί».

«Είναι πανέμορφη. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Έχει αυτή την τσιγγάνικη ομορφιά. Θα είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να παίζει σε βίντεοκλιπ δικό μου» σημείωσε ο κ. Παϊτέρης.