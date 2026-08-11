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Η ένταση προκλήθηκε όταν η ευρωβουλευτής συζήτησε με τα άτομα αυτά σχετικά με ζητήματα παραβατικότητας, φοροδιαφυγής και ρευματοκλοπών.

Ένα άτομο από την ομάδα κινήθηκε απειλητικά εναντίον της, αλλά συγκρατήθηκε από τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους πριν υπάρξει σωματική επαφή.

Λατινοπούλου κατήγγειλε την ανεπαρκή παρέμβαση των λιμενικών που βρίσκονταν στο σημείο και ενημέρωσε την Αστυνομία μετά την άφιξή της.

Η ίδια δήλωσε πως δεν θα υπαναχωρήσει από τις θέσεις της, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας.

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Λεκτική επίθεση με χυδαίες ύβρεις σημειώθηκε από Ρομά εις βάρος της πρόεδρου της Φωνής Λογικής, Αφροδίτης Λατινοπούλου. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή, ενώ η ευρωβουλευτής βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της στο λιμάνι του νησιού, σε παγκάκι στον χώρο αναμονής του πλοίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η ομάδα που της επιτέθηκε, αρχικά την προσέγγισε με σκοπό να συνομιλήσει μαζί της. Ένας από τους άντρες της είπε «δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι». Η κυρία Λατινοπούλου του απάντησε «αν πληρώνετε φόρους και δεν κάνετε κλοπές και ρευματοκλοπές τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σας. Οι αναφορές που έχω κάνει αφορούν εκείνους που είναι παραβατικοί».

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Η απάντηση της ευρωβουλευτού δεν τους ικανοποίησε με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να αρχίσουν να τη βρίζουν χυδαία. «Πουτ…, καρι…, Παρ’τον μου και γλύφ’τον» ήταν κάποιες από τις εκφράσεις που ακούστηκαν. Ένας από τους Ρομά κινήθηκε εναντίον της, όμως τον συγκράτησε άλλο άτομο από την ομάδα.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δεν αντέδρασε στις ακραίες λεκτικές προσβολές, Κρτούσε σφιχτά τη τσάντα της και αρκέστηκε να πει «όλοι ίδιοι είστε».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ταξίδευε χωρίς τον αστυνομικό φρουρό που της έχει διατεθεί. Μετά την άφιξή της στον προορισμό της, φέρεται να ενημέρωσε την Αστυνομία για το περιστατικό.

Η απάντηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Σε δηλώσεις της σχετικά με το συμβάν, η κ. Λατινοπούλου εξήγησε πως βρισκόταν στο νησί για προσκύνημα μαζί με τη μητέρα της, όταν κατά την αναμονή της επιστροφής της προσέγγισε ομάδα 25-30 ατόμων. Όπως αναφέρει, όταν ένας εξ αυτών υποστήριξε πως «δεν είναι όλοι εγκληματίες», η ίδια απάντησε θέτοντας ζητήματα φοροδιαφυγής, ρευματοκλοπών, παραβατικότητας και ανήλικων γάμων, γεγονός που πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» περιέγραψε τη στιγμή που η λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε σε χυδαίες ύβρεις και απειλές σε βάρος της ίδιας και της μητέρας της, σημειώνοντας πως ένα από τα άτομα κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της για να τη χτυπήσει, προτού τον συγκρατήσουν οι υπόλοιποι. “Κλασική περίπτωση γύφτου” σημείωσε στο βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη οργή της για τη στάση των λιμενικών που βρέθηκαν στο σημείο, υποστηρίζοντας πως η παρέμβασή τους περιορίστηκε σε μια απλή σύσταση («μη μαλώνετε») πριν αποχωρήσουν.

«Εμείς ήμασταν μόνες μας, μας έκαναν επίθεση, ήρθαν, μας είπαν “μη μαλώνετε” και εξαφανίστηκαν. Δεν πλησίασαν ξανά», κατήγγειλε η ευρωβουλευτής, αποδίδοντας το περιστατικό σε καθεστώς «ιδιότυπης ασυλίας». «Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση γιατί έχετε ασυλία από την κυβέρνηση και όλους τους πολιτικούς εκτός από εμένα. Ότι οι υπόλοιποι σας χαϊδεύουν τα αυτιά δεν σημαίνει ότι θα είμαστε όλοι το ίδιο», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κ. Λατινοπούλου εμφανίστηκε ανένδοτη, διαμηνύοντας πως δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις θέσεις της: «Αυτά τέλος, δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Λυπάμαι πάρα πολύ που το 2026 εγκληματικές ομάδες μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς να υπάρχει αστυνομία, λιμενικό ή μια κυβέρνηση που θα πει “ως εδώ”. Αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή στην Ελλάδα, για κάθε πολίτη που θέλει να ταξιδέψει ήσυχος».

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