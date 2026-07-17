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Η ίδια κατηγόρησε την κυβέρνηση για απομάκρυνση από τις παραδοσιακές αξίες, επικαλούμενη ως παραδείγματα τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τη μεταναστευτική πολιτική.

Παράλληλα, η κ.

Λατινοπούλου άσκησε κριτική για τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αμφισβητώντας τις κυβερνητικές αναφορές περί πλήρους δικαίωσης.

Επιπλέον, κατηγόρησε τον Κυριάκο Βελόπουλο για στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας την Ελληνική Λύση ως υποστηρικτή του κυβερνώντος κόμματος.

Τέλος, η πρόεδρος του κόμματος πρότεινε τη μείωση του αριθμού των υπουργών και των βουλευτών, επιδιώκοντας την καθιέρωση ενός αυτόνομου πολιτικού ρόλου.

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Σε ολομέτωπη επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της σημερινής Νέας Δημοκρατίας προχώρησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ξεκαθαρίζοντας ότι η Φωνή Λογικής δεν πρόκειται να στηρίξει την κυβέρνηση εάν στις επόμενες εκλογές δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

Η ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε ότι η ΝΔ έχει απομακρυνθεί πλήρως από τις παραδοσιακές αρχές και αξίες της, μετακινούμενη προς την Κεντροαριστερά. Μιλώντας στο Action 24, χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «τον πιο woke πρωθυπουργό όλων των εποχών» και υποστήριξε ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα πολιτικό υβρίδιο που θυμίζει «Ποταμο-ΠΑΣΟΚ».

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«Χάος χωρίζει τη Φωνή Λογικής από τη ΝΔ»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας, τονίζοντας ότι το κόμμα της δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκι μιας κυβέρνησης με την οποία, όπως είπε, το χωρίζει ιδεολογικό και πολιτικό χάος.

Ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της μετάλλαξης που καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία ανέφερε την ψήφιση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τον οποίο χαρακτήρισε προδοσία σε βάρος των ψηφοφόρων που πίστευαν ότι το κυβερνών κόμμα εξακολουθούσε να υπηρετεί συγκεκριμένες συντηρητικές αξίες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι από τη ΝΔ έχουν απομακρυνθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες, μεταξύ των οποίων μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που αισθάνονται την οικονομική πίεση να εντείνεται, αλλά και πολλοί νέοι που δεν βλέπουν προοπτική.

Η ίδια συνέδεσε την κριτική της και με τη μεταναστευτική πολιτική, ισχυριζόμενη ότι επί κυβέρνησης Μητσοτάκη αυξήθηκαν σημαντικά οι νομιμοποιήσεις μεταναστών. Κατά την άποψή της, τόσο αυτή η πολιτική όσο και η νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών αποδεικνύουν ότι η σημερινή ΝΔ δεν εκφράζει πλέον τον παραδοσιακό δεξιό ψηφοφόρο.

Επίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

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Ιδιαίτερα αιχμηρή εμφανίστηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία αρχειοθετήθηκαν οι υποθέσεις για εννέα βουλευτές της ΝΔ, ενώ ασκήθηκαν διώξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα σε άλλους τέσσερις, επέκρινε τον πρωθυπουργό επειδή ζήτησε συγγνώμη από όσους είχαν κατηγορήσει την κυβέρνηση.

Κατά την ίδια, η ύπαρξη διώξεων δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρουσιάζει την εξέλιξη ως συνολική δικαίωση ούτε να απαιτεί πολιτικές απολογίες από την αντιπολίτευση.

Στο στόχαστρο και ο Βελόπουλος

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Η Αφροδίτη Λατινοπούλου επιτέθηκε, όμως, και στον Κυριάκο Βελόπουλο, τον οποίο χαρακτήρισε «πιστό κουταβάκι της κυβέρνησης». Υποστήριξε ότι η Ελληνική Λύση έχει ψηφίσει σειρά κυβερνητικών νομοσχεδίων και κατηγόρησε τους κ. Μητσοτάκη και Βελόπουλο ότι προσφέρουν ο ένας πολιτική κάλυψη στον άλλον όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Παρουσιάζοντας ορισμένες από τις προτάσεις της Φωνής Λογικής, τάχθηκε υπέρ της μείωσης του αριθμού των υπουργών τουλάχιστον κατά 50%, αλλά και της μείωσης των βουλευτών από 300 σε 200.

Με τις παρεμβάσεις της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου επιχειρεί να οριοθετήσει τη Φωνή Λογικής τόσο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όσο και απέναντι στην Ελληνική Λύση, διεκδικώντας αυτόνομο ρόλο στον χώρο δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης.

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