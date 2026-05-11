Η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, δήλωσε σημαντικά αυξημένα εισοδήματα στο πόθεν έσχες του 2025 (χρήση 2024), σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2024. Συγκεκριμένα, το συνολικό δηλωθέν εισόδημά της ανήλθε σε 82.496,89 ευρώ, εκ των οποίων 59.370,69 ευρώ προέρχονται από μισθούς και αποζημιώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 18.900,89 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 4.225,31 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι τραπεζικές της καταθέσεις φτάνουν συνολικά τα 86.294,46 ευρώ και κατανέμονται σε τέσσερις λογαριασμούς: δύο στην Τράπεζα Πειραιώς με υπόλοιπα 29.259,31 και 56.261,29 ευρώ αντίστοιχα, έναν στην Εθνική Τράπεζα με 773,86 ευρώ και έναν στην Optima Bank με μηδενικό υπόλοιπο. Σύμφωνα με τη δήλωση, το σύνολο των καταθέσεων προέρχεται από εισοδήματα του έτους. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη δήλωση πόθεν έσχες είχε εμφανίσει καταθέσεις ύψους 4.760,15 ευρώ σε έναν μόνο λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα.

Παράλληλα, δηλώνει δύο επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια της Εθνικής, αξίας 172,76 ευρώ το καθένα, καθώς και ένα επιβατικό αυτοκίνητο 1.498 κ.εκ., πρώτης κυκλοφορίας το 2007, το οποίο απέκτησε το 2018 έναντι 3.995 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του 2024 απέκτησε, μέσω γονικής παροχής και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, διαμέρισμα 61,80 τ.μ. στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας του 1961 στη Θεσσαλονίκη. Στη δήλωσή της δεν καταγράφονται δανειακές υποχρεώσεις.

Σημειώνεται ότι στο πόθεν έσχες του 2024 (χρήση 2023), πριν από την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Αφροδίτη Λατινοπούλου είχε δηλώσει εισόδημα μόλις 3.001,68 ευρώ, αποκλειστικά από επιχειρηματική δραστηριότητα.