Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ξεσπάθωσε κατά της Όλγας Κεφαλογιάννη για την επίμαχη διάταξη για το οικογενειακό δίκαιο, που πέρασε νύχτα και την οποία η υπουργός Τουρισμού έσπευσε να αξιοποιήσει άμεσα, για τη δική της υπόθεση.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, σχολιάζοντας το θέμα που τραυματίζει και την εικόνα της κυβέρνησης, αναφέρει:

«Δεν σου αρέσει κάποιος νόμος; Κάποια πρωτόδικη δικαστική απόφαση; Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αρκεί να ανήκεις στην κυβέρνηση των αρίστων. Τότε το πρόβλημα λύθηκε. Τι κάνεις; Μα αλλάζεις το νόμο προσθέτοντας μια φωτογραφικούλα διάταξη για τον εαυτούλη σου. Είναι τόσο απλό, τόσο νόμιμο και τόσο ηθικό.

Εδώ ζάμπλουτη η ίδια δεν ντράπηκε να χρεώσει χιλιάδες ευρώ στους Έλληνες φορολογούμενους για να αλλάξει χαλιά στο γραφείο της. Και με άλλα τόσα για δώρα σε Ιάπωνες. Στην υγειά των κοροΐδων… συγγνώμη των Ελλήνων φορολογούμενων ήθελα να πω.

Οπότε… τόλμησε δικαστήριο να βγάλει απόφαση συνεπιμέλειας των παιδιών με τον πρώην σύζυγό σου και θα το αφήσεις να περάσει έτσι; Ε όχι δα… Τι είσαι; Απλός πολίτης που σέβεσαι τους νόμους; Πλεμπαία, όλα ίσωμα θα τα κάνουμε; Υπάρχουν και κάποια όρια.

Καλά έκανες λοιπόν κορίτσι μου και άλλαξες το νόμο μέσα σε μια ντροπολογία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα νύχτα. Αφού μπορείς. Έτσι δεν κυβερνάνε οι άριστοι; Έτσι δεν δείχνουμε ποιος κάνει κουμάντο εδώ; Κατά τα άλλα είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στους νόμους. Ε; Και έχουμε και κράτος δικαίου. Ε; Μην το ξεχνάτε. Ε;».