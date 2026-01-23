Με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Όλγα Κεφαλογιάννη απάντησε, μετά τον σάλο που προκλήθηκε και το εξώδικο που της έστειλε ο Μίνως Μάτσας, για τη «φωτογραφική» νομοθετική τροπολογία, ενσωματωμένη σε άσχετο νομοσχέδιο, η οποία φέρεται να εξυπηρετεί προσωπικά την ίδια μετά το διαζύγιο και τη διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της.

Με εξώδικο που απέστειλε, ο πρώην σύζυγός της Μίνως Μάτσας αφήνει σοβαρές αιχμές, καταγγέλλοντας ότι η πρώην σύζυγός του αξιοποίησε τη συγκεκριμένη ρύθμιση με τρόπο που εγείρει πολιτικά, νομικά και ηθικά ζητήματα.

Η επίμαχη ρύθμιση εντάχθηκε σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Μέρος Δ’ του νόμου 5264/2025 περί «Επείγουσων Ρυθμίσεων», και προβλέπει τη δυνατότητα επανακατάθεσης αγωγής για ζητήματα γονικής μέριμνας σε πρώτο βαθμό, ακόμη και όταν έχει ήδη εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση και εκκρεμεί η εκδίκαση στο εφετείο.

Με τον τρόπο αυτό, γονέας που διαφωνεί με την απόφαση του πρωτοδικείου μπορεί να παρακάμψει την αναμονή της έφεσης και να ζητήσει εκ νέου επανεξέταση της υπόθεσης από την αρχή. Η ρύθμιση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε παράλληλες δικαστικές διαδικασίες και σε περαιτέρω καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.

Αναλυτικά, η ανάρτηση της υπουργού

«Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.

Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου.

Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω.

Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση.»