Εξελίξεις έχουν πυροδοτήσει τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «φωτογραφική» νομοθετική τροπολογία, ενσωματωμένη σε άσχετο νομοσχέδιο, η οποία φέρεται να εξυπηρετεί προσωπικά την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μετά το διαζύγιό της.

Με εξώδικο που απέστειλε, ο πρώην σύζυγός της Μίνως Μάτσας αφήνει σοβαρές αιχμές, καταγγέλλοντας ότι η πρώην σύζυγός του αξιοποίησε τη συγκεκριμένη ρύθμιση με τρόπο που εγείρει πολιτικά, νομικά και ηθικά ζητήματα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εξωδίκου, η υπουργός Τουρισμού ήταν η πρώτη που έκανε χρήση της τροπολογίας, λίγους μήνες αφότου είχε απολέσει δικαστικά την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών της, με το δικαστήριο να αποφασίζει τη συνεπιμέλεια.

Η επίμαχη ρύθμιση εντάχθηκε σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Μέρος Δ’ του νόμου 5264/2025 περί «Επείγουσων Ρυθμίσεων», και προβλέπει τη δυνατότητα επανακατάθεσης αγωγής για ζητήματα γονικής μέριμνας σε πρώτο βαθμό, ακόμη και όταν έχει ήδη εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση και εκκρεμεί η εκδίκαση στο εφετείο.

Με τον τρόπο αυτό, γονέας που διαφωνεί με την απόφαση του πρωτοδικείου μπορεί να παρακάμψει την αναμονή της έφεσης και να ζητήσει εκ νέου επανεξέταση της υπόθεσης από την αρχή. Η ρύθμιση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε παράλληλες δικαστικές διαδικασίες και σε περαιτέρω καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.

Τι απαντά ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης

Σήμερα το πρωί, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ρωτήθηκε για το εν λόγω ηθικό, πολιτικό και νομικό ζήτημα.

«Έχουμε τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια που ένα δικαστήριο ρυθμίζει με έναν τρόπο. Το δικαίωμα του διαδίκου μέχρι τώρα ήταν να ασκήσει έφεση. Τώρα δώσαμε το δικαίωμα σε όποιον γονέα διαφωνεί, ότι εφόσον κάνει έφεση να μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο η εκτέλεση της απόφασης αυτής που εκδόθηκε να μην ισχύσει μέχρι να βγει η απόφαση του εφετείου, ό,τι δηλαδή ισχύει και στα άλλα δικαστήρια», υποστήριξε.

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη – Πηγή: EUROKINISSI

«Εμείς δώσαμε το δικαίωμα όποιος γονέας διαφωνεί επί της απόφασης να μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να αναστείλει την ισχύ της απόφασης μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της εφέσεως κάτι που ισχύει εδώ και 10ετιες για τα υπόλοιπα δικαστήρια», συμπλήρωσε.

Advertisement

«Δώσαμε, δηλαδή, το δικαίωμα σε κάποιο γονιό να προσφύγει παραπονούμενος για την απόφαση που έχει εκδοθεί σε ένα δικαστήριο, να καλέσει ο δικαστής υποχρεωτικά και τον άλλο γονιό και ο δικαστής θα αποφασίσει κυριαρχικά δεσμευόμενος αποκλειστικά από το συμφέρον του παιδιού», πρόσθεσε ο Γ. Φλωρίδης.

Αναφορικά με τις κατηγορίες πως η ρύθμιση ήταν φωτογραφική και ευνοήθηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός απάντησε πως «το γεγονός ότι αυτή τη διάταξη πήγανε και τη φορτώνουν σε έναν πολιτικό όταν αφορά όλο το λαό και έπρεπε να το ρυθμίσουμε, αδικεί τη ρύθμιση. Η ρύθμιση είναι υπέρ των πολιτών γιατί αφορά ένα δικαίωμα».

Το εξώδικο του Μίνωα Μάτσα

Αναλυτικά το εξώδικο του Μίνωα Μάτσα προς την Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρει:

Advertisement

«Είναι εξαιρετικά κουραστικό και ψυχοφθόρο για μένα, άδικο για τα παιδιά μας, τελικώς όμως αλυσιτελές για εσάς, να προσπαθείτε αδιαλείπτως επί ενάμισι έτος τώρα, με συνειδητά αναξιοπρεπή, λόγω και έργω, συμπεριφορά, να δημιουργείτε τεχνητές εντάσεις εκ του μηδενός, κατασκευάζοντας ανύπαρκτα προβλήματα με αφελείς και παιδαριώδεις προβοκάτσιες για ασήμαντες αφορμές, προκειμένου εν συνεχεία, με επίκληση αυτών, να προβείτε σε καταιγισμό εξωδίκων δηλώσεων (κενών περιεχομένου ωστόσο) και δικογράφων κάθε μορφής εναντίον μου (πιθανολογώ ότι η νομοθεσία μας δεν γνωρίζει άλλα ένδικα βοηθήματα, γιατί είμαι σίγουρος ότι, αν υπήρχαν, θα τα είχατε ασκήσει και αυτά…), στα οποία μόνη σας, με τη χαρακτηριστική για σας ναρκισσιστική εκφορά λόγου, «αποδίδετε δίκαιο» στον εαυτό σας και μέμφεστε όλον τον υπόλοιπο κόσμο (εμένα, το δικαστήριο, τους δικηγόρους μου, την οικογένειά μου κλπ).

Ο Μίνως Μάτσας και η Όλγα Κεφαλογιάννη – Πηγή: EUROKINISSI

Προκαλεί κλαυσίγελο και θα συζητηθεί οπωσδήποτε στη δημόσια σφαίρα, η καταπληκτική σύμπτωση, ότι, ελάχιστες μόλις ημέρες μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 2226/2025 απόφασης από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία διαπιστώθηκε η αδυναμία σας να διαχειριστείτε τον θυμό σας και διατάχθηκε η πλήρης συνεπιμέλεια με αναλλασσόμενη κατοικία των τέκνων μας, ψηφίσθηκε (στις 19.12.2025) το άρθρο 109 του. ν. 5264/2025, ο οποίος φέρει και τη δική σας υπογραφή, με το οποίο επιχειρείτε την ad hoc επανάκριση της υπόθεσης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ενώ μάλιστα εκκρεμεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο.

Ο νόμος αυτός αφορα κατά βάση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το δε επίμαχο άρθρο 109, βρίσκεται στο «ΜΕΡΟΣ Δ» του με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Κάποιος, δηλαδή, έκρινε την ανάγκη θέσπισης της ρύθμισης αυτής, ως «επείγουσα»… Πρέπει, δε, ο συντάκτης της να βρισκόταν πράγματι σε κατεπείγουσα κατάσταση, διότι η διάταξη είναι καταφανώς ασύντακτη…

Advertisement

Δεν μπορώ, βέβαια, να διανοηθώ, γενικώς τουλάχιστον μιλώντας, ότι το νομοθετικό έργο μπορεί ποτέ να μετατραπεί σε εργαλείο εξυπηρέτησης προσωπικών αιτημάτων μελών της κυβέρνησης, ιδίως μάλιστα για την ανατροπή δικαστικών αποφάσεων, ούτε φυσικά, διανοούμαι ειδικότερα, ότι η συγκεκριμένη αυτή διάταξη προτάθηκε και ψηφίστηκε με την υπογραφή σας, για να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση που σας αφορά,

Πάρα ταύτα, το αντικειμενικό γεγονός ότι εσείς πρώτη, μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη θέσπισή της, σπεύσατε και χρησιμοποιήσατε τη διάταξη αυτή, ασκώντας την από 7/1/2026 αγωγή σας εναντίον μου, σας εκθέτει ανεπανόρθωτα ηθικά και πολιτικά. Γίνεται, δε, ακόμη πιο δυσάρεστη η διαπίστωση αυτή, αν σκεφτεί κανείς ότι στις 16/12/2025, δηλαδή πριν από την ψήφιση του άρθρου 10-0 του ν.5264/2025, μου επιδώσατε την από 15/1/2025 εξώδικη δήλωση, στην οποία ήδη επιχειρείτε να «στήσετε» σενάριο μελλοντικής επίκλησης των προϋποθέσεων εφαρμογής του… Φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε ότι οι πολιτικοί όχι απλώς δεν επιτρέπεται να σφετερίζονται την εξουσία, αλλά επιπλέον έχουν την υποχρέωση να μην σκανδαλίζουν, δημιουργώντας την υποψία ότι τη σφετερίζονται.

Ανεξαρτήτως πάντως των ανωτέρω, τα οποία χαρακτηρίζουν εσάς ως δημόσιο πρόσωπο, η σχετική αγωγή σας τυγχάνει προδήλως αβάσιμη νόμω και ουσία, όπως θα εκθέσουμε στη σχετική δίκη».

Advertisement

Advertisement