Mε φόντο τη λέξη «Ομόνοια» γραμμένη με κόκκινα γράμματα, καθώ αυτός είναι ο τίτλος του σόου που κάνει στο You Tube o χορευτής-χορογράφος Τάσος Ξιαρχό, η Αφροδίτη Λατινοπούλου καθισμένη σε έναν χρυσαφί καναπέ κάνει ανάλυση για τα Τέμπη(!) και την ευρωβουλή, όπου ισχυρίζεται ότι της έκαναν πόλεμο με fake news όσοι την κατηγόρησαν ότι αρνήθηκε την διερεύνηση της υπόθεσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το βασικό της επιχείρημα είναι ότι δεν θα μπορούσε να μπλοκάρει καμία απόφαση κόντρα σε 720 ευρωβουλευτές μόνη της.

Advertisement

Advertisement

Στο τρέιλερ (από όπου και το βίντεο) ακολουθεί…χορευτικό που παραπέμπει σε strip show, με την αρχηγό της Φωνής της Λογικής να παρακολουθεί ελαφρώς αμήχανα…

Λίγο αργότερα (βλέπε στο 2ο βίντεο) η Αφροδίτη Λατινοπούλου «θυμάται» το χορευτικό – μίμηση του Ντόναλντ Τραμπ που ανέβασε η ίδια στο Instagram τον Μάρτιο του 2025, ακούγοντας το τραγούδι «no anxiety» και…το ξαναχορεύει, αυτή τη φορά με «δάσκαλο» τον Τάσο Ξιαρχό.

Το βίντεο που ανήρτησε η Λατινοπούλου με το «no anxiety» τον Μάρτιο του 2025