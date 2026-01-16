Οι γείτονες της Αφροδίτης Λατινοπούλου στην Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες κλήθηκαν στο σημείο μετά από καταγγελία της προέδρου της Φωνής Λογικής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Α. Λατινοπούλου κατήγγειλε πως οι γείτονες είχαν εγκατεστημένες κάμερες ασφαλείας στην οικία τους, σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, οι οποίες κατέγραφαν ιδιωτικό χώρο του σπιτιού της, καθώς και κοινόχρηστο χώρο του συγκροτήματος των ανωτέρω κατοικιών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού εντόπισαν και κατέσχεσαν κατά την διάρκεια έρευνας τις δύο κάμερες ασφαλείας, καθώς και ισάριθμές κάρτες μνήμης από τις εν λόγω κάμερες.

Οι συλληφθέντες, που είναι ένα ζευγάρι ηλικίας 51 και 55 ετών αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, μετά την καταγγελία της Α. Λατινοπούλου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: emakedonia.gr