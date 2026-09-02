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Η απόφαση του ισλανδικού λαού στο ιστορικό δημοψήφισμα της 29ης Αυγούστου 2026 να απορρίψει την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό ορόσημο. Με ποσοστό 52,8% (118.040 ψήφοι) έναντι 47,2% (105.339 ψήφοι) και συμμετοχή που ξεπέρασε το 82,5%, οι πολίτες της νησιωτικής χώρας έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις Βρυξέλλες. Αν και η Ισλανδία των 400.000 κατοίκων απέχει γεωγραφικά και πολιτισμικά από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το αποτέλεσμα αυτό συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια, ανατρέποντας σχεδιασμούς και επανακαθορίζοντας ισορροπίες.

Η ετυμηγορία του Ρέικιαβικ: Κυριαρχία, αλιεία και το μοντέλο ΕΟΧ

Η εκστρατεία του δημοψηφίσματος στην Ισλανδία επικεντρώθηκε σε τρία θεμελιώδη ζητήματα: την εθνική κυριαρχία, την προστασία της αλιείας και την οικονομία. Η κυβέρνηση συνασπισμού της χώρας επεδίωξε τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για να διερευνήσει δυνατότητες ευρύτερων διεθνών συμμαχιών.

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Ωστόσο, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, ιδιαίτερα εκτός της πρωτεύουσας, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την υπαγωγή των πλούσιων ισλανδικών αλιευτικών υδάτων στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ. Επιπλέον, οι Ισλανδοί έκριναν ότι το υφιστάμενο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) προσφέρει ήδη τα επιθυμητά οφέλη —όπως την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων, καθώς και τη συμμετοχή στη Ζώνη Σένγκεν— χωρίς την παράλληλη εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας ή τον περιορισμό της εθνικής εμπορικής πολιτικής.

Μετά το δημοψήφισμα, η Πρωθυπουργός Κριστρούν Φροσταντότιρ δήλωσε ότι κατανοεί απόλυτα τις ανησυχίες των πολιτών της περιφέρειας σχετικά με την αλιεία, τη γεωργία και τους φυσικούς πόρους της χώρας, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα της ενταξιακής πορείας στην ΕΕ θεωρείται οριστικά λήξαν όσο ηγείται της κυβέρνησης.

Η αποδιοργάνωση του σεναρίου διεύρυνσης Ισλανδίας – Μαυροβουνίου

Η αμεσότερη επίπτωση του ισλανδικού «Όχι» στην πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ εντοπίζεται στην κατάρρευση της στρατηγικής των «συνδυασμένων εντάξεων». Τους μήνες που προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος, στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτρόπου Διεύρυνσης Μάρτα Κος, συζητούνταν έντονα το ενδεχόμενο διαμόρφωσης ενός «πακέτου διεύρυνσης» με ορίζοντα το 2028, το οποίο θα συνέδεε την Ισλανδία με το Μαυροβούνιο —την πλέον προχωρημένη στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις υποψήφια χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η λογική πίσω από αυτό το σενάριο ήταν τόσο οικονομική όσο και πολιτική: Η Ισλανδία, ως μία από τις πιο εύρωστες οικονομίες της Ευρώπης με κατά κεφαλήν ΑΕΠ περίπου 25% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, θα λειτουργούσε θετικά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτό θα εξισορροπούσε το δημοσιονομικό κόστος ένταξης των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομιών των Δυτικών Βαλκανίων.

Επιπλέον, η ταυτόχρονη είσοδος μιας εδραιωμένης δημοκρατίας του βορρά με μία χώρα των Βαλκανίων, θα διευκόλυνε την επικύρωση της διεύρυνσης από τα κοινοβούλια των αυστηρότερων κρατών-μελών όπως η Ολλανδία και η Δανία. Με την άρνηση των Ισλανδών να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η ΕΕ υποχρεώνεται πλέον να διαχειριστεί τις υποψηφιότητες των Δυτικών Βαλκανίων αυτόνομα, γεγονός που αυξάνει την πολιτική και δημοσιονομική πίεση στα υφιστάμενα κράτη-μέλη.

Ο αντίκτυπος στα Δυτικά Βαλκάνια: Μοντέλα και Προσδοκίες

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος εκπέμπει σύνθετα μηνύματα προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων :

Η ελκυστικότητα του «Μοντέλου ΕΟΧ»: Η απόφαση της Ισλανδίας να παραμείνει στον ΕΟΧ αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη σταδιακή ή μερική ενσωμάτωση (phased integration) των Δυτικών Βαλκανίων. Ορισμένοι αναλυτές αλλά και πολιτικές δυνάμεις των υποψηφίων προς ένταξη χωρών υποστηρίζουν ότι η πλήρης ιδιότητα του μέλους θα μπορούσε να αντικατασταθεί από μια ενδιάμεση φάση πρόσβασης στην Ενιαία Αγορά, εφόσον οι απαιτούμενες θεσμικές μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου καθυστερούν.



Αποφυγή «Δημιουργικών Εξαιρέσεων»: Για να πεισθούν οι Ισλανδοί ψηφοφόροι σε ένα πιθανό «Ναι», η ΕΕ θα χρειαζόταν να επιδείξει μεγάλη ευελιξία και να προσφέρει ειδικές εξαιρέσεις (π.χ. στην αλιεία). Όπως σημειώνουν αναλυτές του European Policy Centre, η άρνηση της Ισλανδίας γλίτωσε τις Βρυξέλλες από δύσκολες διαπραγματεύσεις, καθώς τυχόν «δημιουργικές λύσεις» προς το Ρέικιαβικ θα δημιουργούσαν προηγούμενο, οδηγώντας και τις υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να διεκδικήσουν αντίστοιχες εξαιρέσεις για τα δικά τους ευαίσθητα εθνικά ζητήματα.



Ενίσχυση της «Κόπωσης της Διεύρυνσης»: Η απόρριψη των διαπραγματεύσεων ένταξης από μια ώριμη δημοκρατία πλήττει την εικόνα της ΕΕ ως πόλου έλξης. Στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου η ενταξιακή διαδικασία καρκινοβατεί για πάνω από δύο δεκαετίες, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ευρωσκεπτικισμό και δίνει τροφή σε πολιτικές δυνάμεις που αμφισβητούν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό των χωρών τους.

Το «Όχι» της 29ης Αυγούστου 2026 επιβεβαιώνει ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μια μηχανική ή προδιαγεγραμμένη διαδικασία. Ενώ η ΕΕ αντιμετωπίζει τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια ως γεωπολιτική αναγκαιότητα για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της ηπείρου, το παράδειγμα της Ισλανδίας υπενθυμίζει ότι οι αποφάσεις ένταξης κρίνονται τελικά από τους πολίτες με βάση την εθνική κυριαρχία, την οικονομική αμοιβαία ωφέλεια και την εσωτερική πολιτική.

Ωστόσο, παρά τη μεμονωμένη επιλογή των Ισλανδών να διατηρήσουν το ειδικό καθεστώς με την ΕΕ, η σημερινή εξαιρετικά ρευστή και ασταθής παγκόσμια πραγματικότητα -με τις οξυμένες γεωπολιτικές συγκρούσεις, τις οικονομικές αναταράξεις και τις αμφισβητήσεις της διεθνούς τάξης- καθιστά τη συσπείρωση των δυνάμεων της Ευρωπαϊκής ηπείρου επιτακτικότερη από ποτέ. Η ενδυνάμωση της ΕΕ και η διατήρηση της συνοχής της δεν αποτελούν απλώς μια θεσμική επιλογή αλλά τη μόνη εγγύηση για τη διασφάλιση της ειρήνης, της αυτονομίας και της ευημερίας ολόκληρης της Ευρώπης απέναντι στις προκλήσεις.