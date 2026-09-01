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Τη σύμβαση για την προμήθεια τεσσάρων φρεγατών FDI (Belharra) για το Βασιλικό Σουηδικό Ναυτικό υπέγραψαν τη Δευτέρα ο γενικός διευθυντής της Σουηδικής Υπηρεσίας Αμυντικού Υλικού (FMV), Μίκαελ Γκράνχολμ, και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Naval Group, Πιερ Ερίκ Πομελέ.

Η σύμβαση υπεγράφη παρουσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Σουηδού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, λιγότερο από τέσσερις μήνες μετά την ανακοίνωση από τη Σουηδία της επιλογής της FDI.

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Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Naval Group, δύο μονάδες έχουν ήδη παραδοθεί στο γαλλικό και το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και η γραμμή παραγωγής είναι δοκιμασμένη, σε πλήρη λειτουργία και σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Σουηδίας για ταχεία παράδοση, με την πρώτη να έχει προγραμματιστεί για το 2030.

«Η Naval Group έχει ήδη κινητοποιηθεί πλήρως και είναι απόλυτα προσηλωμένη στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου», δήλωσε ο κ. Πομελέ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Naval Group είναι πλήρως προσηλωμένη στην ενίσχυση της συνεργασίας της με τη σουηδική βιομηχανία μέσω μιας δομημένης, μακροπρόθεσμης βιομηχανικής σύμπραξης, η οποία περιλαμβάνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας σε διάφορους Σουηδούς εταίρους.

Η φρεγάτα FDI, που προορίζεται να αποτελέσει την «αιχμή του δόρατος» του ελληνικού ΠΝ, διαθέτει ιδιαίτερα προηγμένες δυνατότητες σε όλους τους τομείς του ναυτικού πολέμου, ιδίως ισχυρές δυνατότητες αεράμυνας που βασίζονται στο σύστημα ASTER. Οι κατασκευαστές της τη χαρακτηρίζουν ικανή να αντιμετωπίζει υφιστάμενες και αναδυόμενες απειλές στα ύδατα του απώτατου βορρά και σε άλλα απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως η Βαλτική Θάλασσα ή ο Βόρειος Ατλαντικός.