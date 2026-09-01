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Να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν ο Ινδός πρωθυπουργός Μόντι, στο πλαίσιο συνάντησής τους στο περιθώριο συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης τη Δευτέρα στο Κιργιστάν.

«Η Ινδία υποστηρίζει όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες σε αυτή την περιοχή και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε» είπε ο Μόντι, προσθέτοντας πως «πρέπει να πάμε από τον ατελείωτο πόλεμο στο τέλος του πολέμου, στον τερματισμό των εχθροπραξιών».

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Το σχόλιο του Ινδού πρωθυπουργού φάνηκε να κάνει τον Ρώσο πρόεδρο να νιώθει εμφανώς άβολα και να απαντά κάπως…αμήχανα: «Ευχαριστώ πολύ κ. πρωθυπουργέ, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση». Επίσης, η γλώσσα του σώματος ενώ διάβαζε το δικό του μήνυμα φάνηκε να υποδεικνύει μάλλον έναν βαθμό δυσαρέσκειας.