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Εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από δώδεκα τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις από αέρος στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή την Τρίτη, ανέφεραν οι αρχές της Ουκρανίας, στην έκτη συνεχόμενη ημέρα πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στο Κίεβο, τρεις εκ των οποίων παιδιά, και φωτιές ξέσπασαν σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά την πρωτεύουσα, ανέφεραν μέσω Telegram οι αρχές. Στο Μπορισπίλ, στην περιφέρεια του Κιέβου, σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκαν άλλα εννιά, περιλαμβανομένου ενός παιδιού, όταν πύραυλοι και drones προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικία και εγκαταστάσεις επιχείρησης, ανέφερε μέσω Telegram ο κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο.

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Οι καθημερινές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και την γύρω περιοχή διαταράσσουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Σειρήνες αεράμυνας ηχούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της ουκρανικής επικράτειας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Η Ρωσία έχει αυξήσει τις επιθέσεις στα σύνορα της Ουκρανίας, πέρα από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις επιμελητείας. Την Τρίτη ένα νέο πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η κίνηση σε πέρασμα προς τη Ρουμανία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, στην Ορλίβκα, στον Δούναβη.

Στη Ρωσία επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού της Ουστ- Λούγκα, ενώ η Μόσχα αντιμετώπιζε επίθεση με μη επανδρωμένα. Στη Σαμάρα της Ρωσίας, όπου βρίσκονται μεγάλα διυλιστήρια, περίπου 800 χλμ νοτιοανατολικά της Μόσχας, αεροπορική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις, ανέφερε μέσω Telegram ο τοπικός κυβερνήτης.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με οξεία έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης, ιδίως για τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στο οπλοστάσιό τους, που έγινε ακόμα χειρότερη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις με ολοένα περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους εντείνονται.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ο στρατός της Ρωσίας έπληξε αποθήκη πυρομαχικών στη Μούιλα, προάστιο του Κιέβου, όπου βρίσκονταν drones και εκρηκτικές ύλες, μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για 38 νεκρούς, 20 τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενους στο πλήγμα αυτό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters- AFP