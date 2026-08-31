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Οι ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στο Κίεβο και την γύρω περιοχή συνεχίστηκαν για πέμπτη ημέρα σήμερα, με τις σειρήνες αεροπορικού συναγερμού να ηχούν σχεδόν όλη την ημέρα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, προκαλώντας ακόμα περισσότερα προβλήματα στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.

Από τις επιθέσεις νωρίς σήμερα το πρωί τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μια πολυκατοικία και ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή του Κιέβου, δήλωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Τιμούρ Τκατσένκο.

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Δεκάδες drones έχουν πλήξει το Κίεβο και τις γύρω περιοχές τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας τον θάνατο κατοίκων καθώς και ζημιές σε κατοικίες και αποθήκες. Ρωσικό πλήγμα με drone σε αποθήκη πυρομαχικών την Παρασκευή προκάλεσε εκρήξεις και στοίχισε τη ζωή σε 38 ανθρώπους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι οι συνεχείς επιθέσεις με drone έχουν στόχο να προκαλέσουν κόπωση στους Ουκρανούς. Μέσα σε τέσσερις ημέρες, η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 1.500 drones κατά της Ουκρανίας.

Ρωσικό πλήγμα προκάλεσε επίσης πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό τον οποίο διαχειρίζεται η ιδιωτική εταιρία ταχυμεταφορών Nova Poshta στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ.

Στη νοτιοανατολική πόλη Κρίβι Ριχ, επίθεση με drone σε βιομηχανική εγκατάσταση προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.

Η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν εντείνει τα πλήγματα τις τελευταίες ημέρες κατά οικονομικών στόχων, όπως μεγάλες εταιρίες του ηλεκτρονικού εμπορίου και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, με τη Ρωσία να στοχοθετεί αποθήκες μεγάλων ουκρανικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ, βασικών υπηρεσιών ταχυδρομείου και καταστημάτων με οικιακά είδη.

Η Ουκρανία έχει επίσης στοχοθετήσει ρωσικές υποδομές. Κόμβος μεταφορών στη ρωσική πόλη Γεκατερίνμπουργκ υπέστη επίθεση με drone, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

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Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές της επιθέσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού, εκμεταλλευόμενη την έλλειψη της Ουκρανίας σε μέσα αναχαίτισης ικανά να καταρρίψουν βαλλιστικούς πυραύλους. Αλλά η αυξανόμενη χρήση drones στη διάρκεια της ημέρας έχει διαταράξει την καθημερινότητα των κατοίκων του Κιέβου, μεταξύ άλλων αναστέλλοντας τα δρομολόγια του μετρό.

Δεκάδες επιβάτες περίμεναν σε πλατφόρμες γεμάτες κόσμο στο Κίεβο για να ξεκινήσουν και πάλι τα δρομολόγια καθώς τα τρένα σταμάτησαν να διασχίζουν τον ποταμό Δνείπερο στη διάρκεια των συναγερμών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters

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