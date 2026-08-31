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Στους 903 ανέρχονται οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Νεπάλ, σύμφωνα με την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση καταστροφών.

Στο μεταξύ, ομάδες διάσωσης του Νεπάλ, με βοήθεια Κινέζων και Ινδών ειδικών, εργάζονταν όλη τη νύχτα για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που θεωρείται ότι είχαν παγιδευτεί μέσα σε σήραγγες μεγάλων υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι αγνοούμενοι εν γένει θεωρείται ότι ξεπερνούν τις 3.000. Εκατοντάδες πτώματα, πολλά εκ των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν θαφτεί σε ρηχούς τάφους. Ο Ερυθρός Σταυρός έχει εκτιμήσει ότι πάνω από 90.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή, την οποία η Κίνα έχει συνδέσει με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

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Στην κινεζική πλευρά οι αρχές είπαν πως 16 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στο Γκιρόνγκ και 546 αγνοούνταν.

Το Νεπάλ είναι αντιμέτωπο με «αδιανόητη» και «συγκλονιστική φυσική καταστροφή», τόνισε χθες Κυριακή το βράδυ ο πρωθυπουργός της χώρας Μπαλέντρα Σα.

«Οι καταστροφικές πλημμύρες του ποταμού Κοσί (…) κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την εξακρίβωση του πλήρους απολογισμού των ανθρώπινων και των υλικών ζημιών», ανέφερε ο επικεφαλής της κυβέρνησης μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Παρότι η αποστολή «παραμένει δύσκολη εξαιτίας των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών», της κατάστασης στο πεδίο και «των συνεχιζόμενων κινδύνων», οι αρχές έχουν σκοπό «να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα για να προστατεύσουμε τη ζωή των πολιτών μας», συνέχισε.

Πρόσθεσε πως «θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση χάρη στην ενότητά μας και στις συλλογικές προσπάθειές μας».

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP