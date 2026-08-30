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Τα εγκλήματα είναι εγκλήματα και δεν έχουν ασυλία βάσει εθνικότητας. Και οι εγκληματίες πρέπει να τιμωρούνται και τα εγκλήματα να εξαλείφονται. Δύο εγκλήματα στην σημερινή κατεχόμενη Κύπρο που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) είναι ο παράνομος εποικισμός και ο σφετερισμός Ελληνοκυπριακών περιουσιών. Στο συγκεκριμένο Δικαστήριο, το κατηγορητήριο αφορά πρόσωπα και όχι κράτος. Επιπλέον, η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου αποτελεί κορυφαία υποχρεωτική νομοθεσία στην ΕΕ.

Για πολλά χρόνια τεκμηριώνω την ανάγκη για:

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α) εκστρατεία ενημέρωσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την απόφαση-σταθμό του Δικαστηρίου της ΕΕ (2009), που καθόρισε τελεσίδικα ότι το Κτηματολόγιο της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί τη μοναδική νόμιμη αρχή ιδιοκτησίας και

β) τη δίωξη των εγκληματιών π.χ. με εντάλματα σύλληψης, πρόσαψη κατηγοριών, καταδίκες από Ευρωπαϊκά Κυπριακά Δικαστήρια, φυλάκιση, κατάσχεση περιουσιών.

Διαδοχικές Κυπριακές Κυβερνήσεις επιδίωξαν να «ενταφιάσουν» την απόφαση-σταθμό του Δικαστηρίου της ΕΕ (2009) κι άλλοτε προέβαλλαν το «καλό κλίμα στις διαπραγματεύσεις ως προτεραιότητα». Σήμερα υπάρχει επιτέλους δράση από τις κυπριακές αρχές παρόλο που δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για τον σφετερισμό Ελληνοκυπριακών περιουσιών, είχα για χρόνια δεκάδες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις στην ΕΕ, με την Κυπριακή Κυβέρνηση δυστυχώς «απούσα», αλλά τώρα η στάση άλλαξε. Μάλιστα διοργάνωσα εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με κύριο ομιλητή τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Κ. Κόμπο. Παρεμπιπτόντως, τις προάλλες ανακοινώθηκε ότι εκδίδεται στην Κύπρο πολίτης της ΕΕ από τη Λιθουανία, για εμπλοκή της στο σφετερισμό Ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Είχε συλληφθεί στη Γαλλία και μετά από απόρριψη των εφέσεων της, εκδίδεται για να δικαστεί στην Κύπρο.

Ειδικά για το έγκλημα του εποικισμού, υπέβαλα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο πολυσέλιδο έγγραφο (2014), που ετοιμάστηκε από τον κορυφαίο Καθηγητή στις ΗΠΑ Kontorovich, με αίτημα να προσαφθεί κατηγορητήριο στους υπεύθυνους εγκληματίες για τον εποικισμό και τον σφετερισμό. Οι πρόσφατοι αριθμοί που το κατοχικό καθεστώς παραδέχεται ως πληθυσμό του, αποτελούν απόδειξη του εποικισμού. Εποικισμός είναι η μεταφορά εποίκων, αλλά για το Δικαστήριο είναι κι η στήριξη προς το κατοχικό καθεστώς και η δημιουργία υποδομών από την κατέχουσα Τουρκία, που καθιστούν το έγκλημα του εποικισμού στην Κύπρο αυταπόδεικτο. Πάντως, μια καταδίκη των εγκληματιών από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα έχει καθοριστική σημασία για το μέλλον της Κύπρου στη βάση ενός αντικατοχικού αγώνα και με δυνάμεις στα κατεχόμενα. Κι όσοι στην Κυπριακή Δημοκρατία εφευρίσκουν λεκτικό για να συγκαλύπτουν τα εγκλήματα στην επιδίωξή τους δήθεν για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό, στην πράξη καθιστούν τη λύση ανέφικτη “νομιμοποιώντας” τα τουρκικά εγκλήματα.

Τώρα έχουμε δυστυχώς πολιτικά πρόσωπα στις ελεύθερες περιοχές με εμμονές και απύθμενες ατομικές φιλοδοξίες, που προφασίζονται διάφορα για να συγκαλύπτουν τους εγκληματίες, εφόσον έτσι γίνονται αρεστοί ειδικά ενόψει εκλογών. Η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος προέχει εφόσον θα τερματίζονται τα εγκλήματα με αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επιβάλλει η κορυφαία ευρωπαϊκή υποχρεωτική νομοθεσία κι όχι για νομιμοποόηση των εγκλημάτων. Κι ενόσω τα εγκλήματα συνεχίζονται, η καταδίωξη των εγκληματιών και τιμωρία τους, επιβάλλεται. Το εξωφρενικό είναι εκείνοι αναμεσά μας που προσποιούνται τους δήθεν προοδευτικούς ή ευρωπαϊστές, συγκαλύπτοντας τέτοια εγκλήματα!

Με την έναρξη των εργασιών του Ευρωκοινοβουλίου θα επαναφέρω το θέμα του σφετερισμού και το έγκλημα του εποικισμού ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ-S&D