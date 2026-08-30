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Δεκατρία τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού Μ113 και δέκα οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680 M («Στάγιερ») περιλαμβάνει το δεύτερο μέρος της δωρεάς στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο.

Τα εν λόγω τεθωρακισμένα παραδόθηκαν στο λιμάνι της Βηρυτού από το αρματαγωγό «Ρόδος».

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Κατά την παράδοση παρέστησαν από ελληνικής πλευράς, ο πρόξενος της Ελλάδας στη Βηρυτό κ. Ιγνάτιος Παπαδημητρίου, ως εκπρόσωπος της Πρέσβη, ο ΑΚΑΜ της Ελλάδας στη Βηρυτό και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βηρυτού κ. Πάνος Ανδριώτης. Το πρώτο μέρος της συγκεκριμένης ελληνικής δωρεάς είχε παραδοθεί στις 15 Ιανουαρίου 2026 και περιλάμβανε επίσης 13 ΤΟΜΠ Μ113, 10 οχήματα STEYR 680 καθώς και ανταλλακτικά.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, η παροχή της βοήθειας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων αμυντικής διπλωματίας της χώρας μας και της σταθερής στήριξης της Ελλάδας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους.