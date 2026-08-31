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Νέο επεισόδιο έχει η «μάχη» μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά για τη λίμνη Οντάριο, την οποία ο πρόεδρος Τραμπ μετονόμασε με διάταγμά του σε λίμνη «Αμερική».

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, προχώρησε στην εγκατάσταση μιας μεγάλης πινακίδας που γράφει «Λίμνη Οντάριο. Τώρα και για Πάντα».

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«Πολύ πριν τον πρόεδρο Τραμπ, αυτή η λίμνη ονομαζόταν λίμνη Οντάριο. Πολύ μετά τον πρόεδρο Τραμπ, θα αποκαλείται ακόμα λίμνη Οντάριο» δήλωσε ο Φορντ.

Η αντιπαράθεση άρχισε αφού οι εμπορικές συνομιλίες κατέρρευσαν, με τις ΗΠΑ να επιβάλλουν νέους δασμούς 50% σε προϊόντα από τον Καναδά αξίας 20 δισ. δολαρίων. Ο Καναδάς αναμένεται να προβεί σε δασμούς- αντίποινα «δολάριο για δολάριο» τον επόμενο μήνα.

Ο Τραμπ έχει με τη σειρά του κάνει τη δική του «επίθεση», με εικόνες/ βίντεο από ΑΙ, όπου ο ίδιος φαίνεται να κλωτσάει μια πινακίδα που γράφει «λίμνη Οντάριο», να βάζει μια που γράφει «λίμνη Αμερική» και να αρχίζει να χορεύει υπό τους ήχους του «YMCA».

AI Trump replaces the Lake Ontario sign with a “Lake America” sign, then starts dancing to “YMCA.” pic.twitter.com/Pmnp31qaRb — Clash Report (@clashreport) August 29, 2026

Με πληροφορίες από BBC