Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε τη μετονομασία της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη της Αμερικής, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο με αλλαγές σε επίσημο χάρτη.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.

Οι δύο χώρες αντάλλαξαν αυστηρά οικονομικά μέτρα, μετά την επιβολή δασμών 50% από την αμερικανική πλευρά σε καναδικά προϊόντα αξίας είκοσι δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για προσπάθεια οικονομικής υποταγής της χώρας του μέσω της επιβολής νέων δασμών στον χάλυβα και την αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι δύο κυβερνήσεις βρίσκονται σε διαπραγματευτικό αδιέξοδο, απειλώντας τη στενή εμπορική συνεργασία που διατηρούν σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια και η μεταποίηση.

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Όπως ο Κόλπος του Μεξικό επονομάστηκε σε «Κόλπο της Αμερικής» και τα Στενά του Ορμούζ έγιναν Αμερικανική επικράτεια, ο Τραμπ αποφάσισε να αλλάξει και το όνομα της «Λίμνη Οντάριο» σε «Λίμνη της Αμερικής».

Εχοντας αμερικανοποιήσει ότι του αρέσει, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στα social media ένα νέο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να κρατά έναν χάρτη του Καναδά όπου με ένα στιλό διέγραψε την επίσημη ονομασία της λίμνης που ανήκει στον Καναδά.

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President Trump renewed his threat to rename Lake Ontario “Lake America” in a clip posted to his TikTok on Wednesday.



President Trump renewed his threat to rename Lake Ontario “Lake America” in a clip posted to his TikTok on Wednesday.



The comments come as trade tensions… pic.twitter.com/DE3FYBHF3y — CBS News (@CBSNews) August 27, 2026

Δύο ημέρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει στην πλατφόρμα Truth Social, ότι η κυβέρνησή του «εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο σε Λίμνη της Αμερικής, επειδή δεν αναμένει πλέον να έχει πολλές εμπορικές συναλλαγές με το Οντάριο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Canadian Industry Minister Melanie Joly said that Canada would ‘always call it Lake Ontario,’ responding to President Trump's suggestion that it be renamed ‘Lake America’ https://t.co/c3FGxbewMI pic.twitter.com/5Sl9NsPmAs — Reuters (@Reuters) August 25, 2026

Η τοποθέτηση αυτή έγινε εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης και του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, το Σαββατοκύριακο, για την επιβολή δασμών 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισ. δολαρίων –περίπου 17 δισ. ευρώ– έπειτα από το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η καναδική κυβέρνηση απάντησε με αντίστοιχα εμπορικά μέτρα.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιδιώκει να μετατρέψει τη χώρα του σε υποτελές κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιώντας παράλληλα για τις συνέπειες που θα έχουν οι αμερικανικές εμπορικές απαιτήσεις στην καναδική οικονομία.

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🚨 CANADA JUST TURNED TRUMP'S “LAKE AMERICA” IDEA INTO A BRUTAL ROAST. 🇨🇦🇺🇸



🇺🇸 Trump: “We're taking them on. Lake Ontario, it's Lake America. It's time to teach Canada.”



🇨🇦 Canada: “You have all the time to rename geographical places but have no time to unredact names in the… pic.twitter.com/ZD0dSyOqJf — Global War Desk (@GlobalNewsHQI) August 27, 2026

Ο Τραμπ απείλησε, επίσης, να επιβάλει πρόσθετους δασμούς 50% στα καναδδικά αυτοκίνητα, στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και στον χάλυβα. Από την πλευρά του, ο Κάρνεϊ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θέλει να «καταστρέψει τις σημαντικότερες βιομηχανίες της χώρας», κυρίως τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, του χάλυβα και του αλουμινίου.

Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές σχέσεις στον κόσμο, ενώ οι αλυσίδες εφοδιασμού των δύο χωρών είναι στενά συνδεδεμένες, ιδιαίτερα στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας, της γεωργίας και της μεταποίησης.

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