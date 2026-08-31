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Μια εποχή λαμβάνει τέλος σήμερα Δευτέρα στην Apple, καθώς αποχωρεί από τη θέση του CEO μετά από 15 χρόνια ο Τιμ Κουκ, τη θέση του οποίου πρόκειται να αναλάβει ο Τζον Τέρνους.

Πριν ο Τιμ Κουκ γίνει το δημόσιο πρόσωπο της Apple, όταν διαδέχτηκε τον Στιβ Τζομπς, είχε εργαστεί σε μια σειρά από σημαντικά πόστα: Ο Κουκ είχε μπει στην εταιρεία το 1998, αναλαμβάνοντας τη θέση του senior αντιπροέδρου διεθνών επιχειρήσεων, εν μέσω μιας περιόδου που η Apple αναδιαρθρωνόταν. Ο ίδιος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του κατασκευαστικού μοντέλου της εταιρείας, ενώ επίσης υιοθέτησε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική όσον αφορά στην προμήθεια κρίσιμης σημασίας εξαρτημάτων, επενδύοντας σε τομείς όπως η flash memory πριν σημειωθεί μεγάλη άνοδος της ζήτησης. Τέτοιου είδους επιλογές άνοιξαν τον δρόμο για την επιτυχία δημοφιλών προϊόντων της εταιρείας, όπως το iPod Nano, το iPhone και το iPad.

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Καθώς επιδεινωνόταν η υγεία του Στιβ Τζομπς, ο Κουκ αναλάμβανε όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της διοίκησης της εταιρείας, με αποτέλεσμα η μετάβαση να γίνει ομαλά όταν ο Τζομπς αποχώρησε από τη θέση του CEO το 2011.

Αν και αποχωρεί από τη θέση του CEO, ο Κουκ δεν φεύγει εντελώς από την Apple: Από την 1η Σεπτεμβρίου θα έχει τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της εταιρείας, καθώς ο Τέρνους θα αναλαμβάνει τα ηνία του τεχνολογικού κολοσσού.