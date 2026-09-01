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Την Οδύσσεια από το Διάστημα παρουσιάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) σε χάρτη, παραθέτοντας παράλληλα και το…πώς ο Οδυσσέας θα έφτανε στην Ιθάκη επιστρέφοντας από την Τροία αν είχε στη διάθεσή του τις υπηρεσίες του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης Galileo.

Αν και η απόσταση σε ευθεία γραμμή από την Τροία στην Ιθάκη είναι μόλις 530 χλμ, ο Οδυσσέας χρειάστηκε δέκα χρόνια και αμέτρητες περιπέτειες για να φτάσει στην προορισμό του, έχοντας χάσει το πλοίο και το πλήρωμά του. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση, εάν τα πράγματα είχαν πάει καλά, θα είχαν χρειαστεί μόλις λίγες εβδομάδες.

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Στην ανάρτηση γίνεται αναφορά και στις Σειρήνες, οι οποίες παραλληλίζονται με το «spoofing» στη δορυφορική πλοήγηση, όπου ψεύτικα σήματα χρησιμοποιούνται για να παραπλανήσουν τον αποδέκτη, στέλνοντάς τον αλλού. Ο Οδυσσέας είπε στο πλήρωμά του να βάλει κερί στα αυτιά, ωστόσο στην περίπτωση του Galileo, το Open Service Navigation Message Authentication (OSNMA) προσθέτει μια ψηφιακή υπογραφή στα σήματα, ώστε ο αποδέκτης να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι όντως προέρχονται από το Galileo. Επίσης, στο μέλλον η ασφάλεια θα είναι ακόμα πιο αυξημένη χάρη στο Signal Authentication Service.

Ως προς την πρόκληση της…Κίρκης, όπου ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του (αφού η μάγισσα τους έκανε ξανά ανθρώπους από γουρούνια που τους είχε μεταμορφώσει πριν) πέρασαν έναν χρόνο στο νησί της χωρίς να το καταλάβουν, στο δημοσίευμα παρατίθεται η υπηρεσία μέτρησης χρόνου του Galileo, με ακρίβεια νανοτδευτερολέπτου. Επίσης, υπάρχουν φυσικά και τα ναυάγια από όπου ο ομηρικός ήρωας καταφέρνει να βγει με δυσκολία ζωντανός: Εάν ο Οδυσσέας είχε φάρο εκτάκτου ανάγκης, θα είχε τη βοήθεια της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης του Galileo, οι κεραίες της οποίας πιάνουν άμεσα σήματα κινδύνου και τα προωθούν σε ομάδες έρευνας και διάσωσης.