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«Πέφτουν οι υπογραφές» σήμερα στο Τελ Αβίβ για τα νέα συστήματα αεράμυνας που θα απαρτίζουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα» – τον ελληνικό πολυεπίπεδο θόλου αεράμυνας, αξίας άνω των 3 δισ. ευρώ, στην «καρδιά» του οποίου θα βρίσκονται προηγμένα ισραηλινά οπλικά συστήματα, δοκιμασμένα σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις.

Πρόκειται στην ουσία για ένα δίκτυο/πλέγμα βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών, με σειρά οπλικών συστημάτων για τη δημιουργία «θόλων» πάνω από την επικράτεια, με δυνατότητα προσβολής κάθε απειλής (αντιβαλλιστική/ αντιπυραυλική/ αντιαεροπορική προστασία). Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των μονάδων αεράμυνας- όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα πρόκειται για ένα σύστημα που θα δέχεται εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων στη χώρα, θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα προτείνει τρόπους αντιμετώπισης της κάθε απειλής, ορίζοντας παράλληλα προτεραιότητες. Σημαντικό κεφάλαιο της όλης υπόθεσης, ως προς το σύστημα διοικήσεως και ελέγχου, είναι πως θα είναι υπό διαχείριση και ανάπτυξη από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, που θα έχουν και τον source code (πηγαίος κώδικας) του λογισμικού.

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Η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας θα ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ και η παραλαβή θα γίνεται σταδιακά- αναμένεται ο «θόλος» να είναι έτοιμος και πλήρως επιχειρησιακός μέσα σε 35 μήνες από τώρα. Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, η όλη λογική σχετικά με τη δημιουργία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», έχει να κάνει με την παραγωγή συστημάτων στην Ελλάδα από ισραηλινές εταιρείες, με δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα, προσβλέποντας σε ένα πρόγραμμα- «καταλύτη» για δυνατότητες εξαγωγής. Υπενθυμίζεται πως, όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, στόχος και προϋπόθεση για όλα τα εξοπλιστικά είναι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.

Σε δήλωσή του στο «Βήμα της Κυριακής» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι «η ασπίδα του ομηρικού ήρωα είχε πέντε επάλληλα στρώματα. Με την ίδια λογική, η σύγχρονη ελληνική “Ασπίδα”” συγκροτεί μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική προστασίας της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνει πέντε επίπεδα. Στη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο, το διάστημα.

Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” σηματοδοτεί τη μετάβαση από ένα άθροισμα οπλικών συστημάτων σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής. Τα πλοία, τα αεροσκάφη, τα χερσαία μέσα, τα αυτόνομα συστήματα, οι νέοι δορυφόροι, και γενικότερα, κάθε πλατφόρμα που διαθέτει αισθητήρες, εντάσσονται σε μια ενιαία δικτυοκεντρική αρχιτεκτονική. Στη βάση αυτής της αρχιτεκτονικής βρίσκεται ένα ενοποιημένο σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου (Command & Control), το οποίο προτεραιοποιεί την απειλή, την αξιολογεί και προτείνει τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης, μετατρέποντας την πληροφορία σε επιχειρησιακή δυνατότητα».

Μια επιπλέον διάσταση της «Ασπίδας του Αχιλλέα» είναι οι δορυφορικές επικοινωνίες- σημειώνεται πως η Ελλάδα διαθέτει ήδη στόλο μικροδορυφόρων και προετοιμάζεται για τον πρώτο μεγάλο γεωστατικό δορυφόρο της, ενώ η χώρα μας έχει επιλεγεί και ως έδρα ενός από τους δύο κόμβους του ευρωπαϊκού προγράμματος ασφαλών κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών GOVSATCOM.

Τα οπλικά συστήματα

Τα ισραηλινά συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» είναι το David’s Sling (μακράς εμβέλειας, αντίστοιχο του Patriot, κυρίως αντιβαλλιστικού χαρακτήρα), το Barak MX (ικανό να χρησιμοποιεί διάφορους τύπους αναχαιτιστικών πυραύλων, μικρής, μέσης και μακράς εμβέλειας) και το Spyder (μεσαίου- μικρού βεληνεκούς), συν προηγμένα ραντάρ ELM-2084 MMR.

Τα νέα συστήματα που θα συνθέτουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα είναι διαλειτουργικά με όλα τα άλλα σύγχρονα συστήματα που εξοπλίζουν ήδη τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, μεταξύ των οποίων οι φρεγάτες FDI, τα μαχητικά Rafale και F-16V αλλά και οι πύραυλοι Patriot, που αυτή τη στιγμή αποτελούν τον κύριο «πυλώνα» της ελληνικής αεράμυνας. Αντίστοιχα θα συνεργάζονται και με άλλα συστήματα που προορίζεται να προμηθευτεί η Ελλάδα, όπως τα F-35 και τα πυραυλικά συστήματα PULS. Σημειώνεται πως στο πλαίσιο του όλου πλέγματος θα περιλαμβάνεται και το ελληνικό σύστημα αντι-drone «Κένταυρος» της ΕΑΒ.