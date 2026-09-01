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Σε επιφυλακή για τουρκικές προκλήσεις στη θάλασσα είναι το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, ως αντίδραση σε τουρκικές ναυτικές κινήσεις σε νέα σημεία ενδιαφέροντος του Ισραήλ, αναφέρεται σε ανάλυση της Jerusalem Post.

Όπως υπογραμμίζεται, πρακτικά ο σκοπός είναι να σταλεί μήνυμα στην Τουρκία πως «αν νομίζει ότι μπορεί να κινεί το ναυτικό της ελεύθερα, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί». Επίσης, σημειώνεται πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι σε επιφυλακή γενικότερα για τουρκικές κινήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, μεταξύ άλλων και σε περιοχές κοντά σε Ελλάδα και Κύπρο, ή ακόμα και στη Συρία και τη Γάζα.

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Πάντα σύμφωνα με την ανάλυση, οι IDF αντιλαμβάνονται πως η Τουρκία έχει ισχυρό ναυτικό, ωστόσο ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Άγκυρα είναι στη Συρία, δεδομένης της ισραηλινής επίθεσης σε συριακή αεροπορική βάση προκειμένου να αποτραπεί η εγκατάσταση από την Τουρκία νέου ραντάρ ή άλλων μέσων που θα περιόριζαν την ελευθερία κινήσεων του Ισραήλ στην περιοχή. Επίσης, το Ισραήλ αντιτίθεται στην εμπλοκή της Τουρκίας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως υπογραμμίζει η Jerusalem Post, οι IDF φαίνονται να θεωρούν ότι η Τουρκία είναι πολύ κοντά στο συριακό καθεστώς, λόγω θρησκευτικών δογμάτων, ενώ στη Γάζα η τουρκική εμπλοκή είναι πιο γενικού χαρακτήρα και έχει να κάνει με την επιρροή στην περιφέρεια και όχι με τη θρησκεία. Επίσης, όσον αφορά στην Αίγυπτο, αναφέρεται πως, αν και η Τουρκία και η Αίγυπτος εμφανίζονται να είναι σε τροχιά επαναπροσέγγισης σε κάποιους τομείς, υψηλόβαθμες ισραηλινές αμυντικές πηγές αντιλαμβάνονται ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου απέναντι στα ναυτικά συμφέροντα της Τουρκίας.

Όπως σημειώνεται, ανώτερες πηγές του ισραηλινού ναυτικού εκτιμούν πως παρά τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας η Αίγυπτος προβληματίζεται για την ενίσχυση της Τουρκίας στη θάλασσα, και αυτό μπορεί να είναι προς όφελος του Ισραήλ. Επίσης, για τον πρόεδρο Σίσι εξακολουθούν να υφίστανται ευαίσθητα ζητήματα σε σχέση με τη Λιβύη και άλλες περιοχές όπου τα συμφέροντα της Αιγύπτου είναι διαφορετικά από αυτά της Τουρκίας. Η Jerusalem Post εκτιμά πως σε αυτούς τους τομείς η Αίγυπτος θα μπορούσε να συνεργαστεί με το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία.