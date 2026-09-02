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Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με την Ουκρανία τη χορήγηση άδειας με σκοπό να κατασκευάζονται από το Κίεβο πύραυλοι Patriot, τους οποίου χρειάζεται ο ουκρανικός στρατός για να αποκρούει τις ρωσικές επιθέσεις, ωστόσο αυτή δεν είναι μια «άμεση» λύση, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα.

Όταν ρωτήθηκε αν αντιτίθεται στη χορήγηση αυτής της άδειας, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας απάντησε: «αυτό αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή αν και δεν είναι μια άμεση λύση».

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«Η αύξηση της παραγωγής, ακόμη και αν διαθέτει κάποιος την άδεια, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται πολλά χρόνια, χρειάζεται να κατασκευάσεις εργοστάσια και αυτά τα όπλα είναι πολύ προηγμένα» είπε στη ραδιοφωνική εκπομπή του Μπράιαν Κιλμίντ στο Fox News.

«Επομένως, είναι στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Θα μπορούσε να έχει θετική έκβαση, αλλά δεν θα λυθεί πραγματικά το βραχυπρόθεσμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν» οι Ουκρανοί, πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Marco Rubio on Ukraine:



Giving Patriot licenses to Ukraine is being negotiated as we speak, but that is not an immediate solution.



Ramping up production, even if you have a license, is something that takes multiple years to build these factories. I mean, these are highly… pic.twitter.com/rXAsN0ljJa — Clash Report (@clashreport) September 2, 2026

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι συζήτησε το θέμα της χορήγησης άδειας για την κατασκευή πυραύλων Patriot με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο τελευταίος σχολίασε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει «να προσέξουν πολύ» προτού χορηγήσουν τέτοιες άδειες σε οποιονδήποτε, κάνοντας αναφορά και σε πυραύλους Tomahawk.

Το Κίεβο, όπως και η Μόσχα, εντείνουν τα πλήγματά τους εδώ και μερικούς μήνες, τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Η άμυνα απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους, που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναχαιτιστούν, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ουκρανίας.

«Όλος ο κόσμος ζητάει περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης. Έχουν γίνει προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την άμυνα σε παγκόσμια κλίμακα, όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά παντού στον κόσμο», όπως στη Μέση Ανατολή, συνέχισε ο Ρούμπιο. «Είναι απλώς ζήτημα διαθεσιμότητας και, φυσικά, πρέπει να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι και οι ΗΠΑ έχουν ανάγκες. Προτού να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους άλλους, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα αποθέματά μας επαρκούν», κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP