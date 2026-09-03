Ουκρανικά αεροσκάφη Antonov στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, στο Σκέουντιτς της Γερμανίας, στις 5 Αυγούστου 2026, μετά την ανακοίνωση της αστυνομίας ότι πυροτεχνουργοί εξέτασαν drone που εντοπίστηκε κοντά σε διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την πρόσκρουση αεροσκάφους της DHL σε άγνωστο αντικείμενο κατά την άνοδο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο, γεγονός που οδήγησε σε έκτακτη προσγείωση στο Ανόβερο, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση. REUTERS

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι γερμανικές αρχές διερευνούν τη σύνδεση της υπόθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας με περιστατικά στην Πολωνία και στα σύνορα Σερβίας-Ουγγαρίας.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε υπόπτους που φέρονται να έχουν διασυνδέσεις με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και εμπλοκή σε δολιοφθορές.

Η γερμανική κυβέρνηση αποδίδει τη δράση στη Ρωσία, οδηγώντας σε διπλωματική κλιμάκωση και λήψη αυστηρών αντιποίνων από τις δύο πλευρές.

Η Ρωσία απέρριψε τις κατηγορίες ως προβοκάτσια και προανήγγειλε το κλείσιμο παραρτημάτων του ινστιτούτου Γκέτε στο έδαφός της.

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Νέα δεδομένα εξετάζουν οι γερμανικές Αρχές για την υπόθεση του drone με εκρηκτικά που εντοπίστηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Spiegel», οι έρευνες φαίνεται πλέον να επεκτείνονται και σε Πολωνία και Σερβία.

Το γερμανικό μέσο, επικαλούμενο πηγές από τον χώρο της ασφάλειας, αναφέρει ότι ένας από τους υπόπτους που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα ενδέχεται να συνδέεται και με άλλη υπόθεση.

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Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται συγκεκριμένα εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024 σε κατάστημα με είδη οικοδομής στο Λοτζ της Πολωνίας. Η πιθανή σύνδεση των δύο περιστατικών εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για την προέλευση και το δίκτυο πίσω από την υπόθεση του drone στη Λειψία.

Χθες το ρωσικό ΥΠΕΞ κάλεσε τον γερμανό επιτετραμμένο στην πρεσβεία στη Μόσχα και του επέδωσε διαμαρτυρία για τις «αντιρωσικές» δηλώσεις και τα μέτρα μετά τον εντοπισμό του drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας-Χάλε.

Η ρωσική πλευρά απέρριψε αυτές που χαρακτήρισε ανυπόστατες κατηγορίες για το συμβάν στη Λειψία, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μετά τη συνάντηση. Έκανε λόγο για «προβοκάτσια» της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς με σκοπό να υπονομευτούν οι διμερείς σχέσεις και προειδοποίησε πως θα υπάρξει αυστηρή απάντηση.

Ύποπτος συνδέεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είχε επαφές με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το drone με τα εκρηκτικά είχε εξουδετερωθεί από ρομπότ στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε στις 4 Αυγούστου, ενώ ένα δεύτερο drone φέρεται να συγκρούστηκε με άλλο μεταγωγικό αεροσκάφος στην Λειψία. Δέκα ημέρες αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε και τρίτο drone στην περιοχή του αεροδρομίου.

Το αεροδρόμοιο Λειψίας/Χάλε θεωρείται σημαντικός κόμβος του ΝΑΤΟ και χρησιμοποιείται τακτικά από ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov, γεγονός που έχει προσδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

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Μόλις την Τρίτη, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικές έρευνες, σε συνδυασμό με τα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πίσω από τα περιστατικά βρίσκεται η Ρωσία.

Στο επίκεντρο και η υπόθεση στα σύνορα Σερβίας-Ουγγαρίας

Παράλληλα, οι γερμανικές Αρχές εξετάζουν πιθανή σύνδεση της υπόθεσης της Λειψίας με ένα ακόμη περιστατικό που σημειώθηκε στα σύνορα Σερβίας και Ουγγαρίας.

Όπως αναφέρει το «Spiegel», στις 11 Ιουνίου οι σερβικές Αρχές ασφαλείας προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν εξαρτήματα τροποποιημένου drone, συσκευές τηλεχειρισμού, αλλά και δύο κονσέρβες που περιείχαν εκρηκτική ύλη.

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Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον εάν υπάρχει κοινό στοιχείο ανάμεσα στα δύο περιστατικά, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένα από τα εξαρτήματα που κατασχέθηκαν στη Σερβία παρουσιάζουν ομοιότητες με εκείνα του drone που βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Μάλιστα, και στην περίπτωση της Λειψίας, η εκρηκτική ύλη φέρεται να είχε τοποθετηθεί σε κονσέρβα, η οποία είχε προσαρμοστεί πάνω στο drone.

Δύο άνδρες προφυλακισμένοι

Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας Σέρβος και ένας άνδρας με σερβική και ρωσική υπηκοότητα, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι.

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Όπως αναφέρει το «Spiegel», οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν τώρα πιθανές «γνωριμίες» ή επαφές των δύο ανδρών με πρόσωπο που φέρεται να έχει ρόλο και στην υπόθεση της Λειψίας.

Η Ρωσία θα κλείσει παραρτήματα του ινστιτούτου Γκέτε της Γερμανίας

Η ρωσική κυβέρνηση θα προχωρήσει στο κλείσιμο παραρτημάτων του ινστιτούτου Γκέτε, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Εξήγησε πως πρόκειται για ανταπόδοση του σχεδιαζόμενου κλεισίματος του Σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, μέτρο στο οποίο προχώρησε η γερμανική κυβέρνηση μετά το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

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Το ινστιτούτο Γκέτε έχει το κυριότερο παράρτημά του στη Μόσχα και πολιτιστικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη και στη Γεκατέρινμπουργκ.

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«Φυσικά θα κλείσουν, αφού διωχτεί το δικό μας πολιτιστικό κέντρο από εκεί» (σ.σ. το Βερολίνο), είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος εκφράστηκε στο περιθώριο οικονομικού φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ. Η γερμανική κυβέρνηση ενήργησε εν γνώσει του ότι η κίνηση θα σήμαινε το τέλος της δικής της πολιτιστικής παρουσίας στη Ρωσία, πρόσθεσε.

Παρά την συνεχή κλιμάκωση των εντάσεων με τη Δύση εξαιτίας του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο του 2022, το ινστιτούτο συνέχιζε να λειτουργεί, ανέφερε ο υπουργός. Το Γκέτε ήταν ένας από τους τελευταίους γερμανικούς θεσμούς που είχε ακόμη παρουσία στη ρωσική ομοσπονδία.

Η Μόσχα έχει κηρύξει πολυάριθμα ξένα ιδρύματα και οργανισμούς «ανεπιθύμητες» οντότητες, ουσιαστικά απαγορεύοντας τη λειτουργία τους στην επικράτειά τους.

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Πέρα από το κλείσιμο των παραρτημάτων του ινστιτούτου Γκέτε εξετάζεται αυτό του γερμανικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη. Οι δυο χώρες έχουν κλείσει ήδη προξενεία της μιας στην άλλη στο πλαίσιο πακέτων ευρωπαϊκών κυρώσεων και αντιποίνων.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ κατηγόρησαν τη Ρωσία για το συμβάν στη Λειψία στις αρχές Αυγούστου κι ανακοίνωσαν τιμωρητικά μέτρα. Ο κ. Βάντεφουλ ανακοίνωσε ότι μεταξύ άλλων θα κλείσει το γερμανικό προξενείο στη Βόννη.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)