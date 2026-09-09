Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κατά την αναχώρηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη Μολδαβία, με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, να αποκαλύπτει πως το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ουκρανό πρόεδρο στο Όσλο βρέθηκε πολύ κοντά σε drone.

Ο Ζελένσκι ταξίδευε στη νορβηγική πρωτεύουσα προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ, όταν, σύμφωνα με τον Στέρε, το αεροπλάνο του «κόντεψε να χτυπηθεί» από μη επανδρωμένο αεροσκάφος λίγο πριν απογειωθεί από τη Μολδαβία.

Advertisement

Advertisement

«Το αεροπλάνο του σχεδόν χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο Ζελένσκι», είπε ο Στέρε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση NRK σήμερα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε στο Όσλο το βράδυ της Τρίτης και την επόμενη ημέρα συμμετείχε στην τελετή για την κηδεία του Νορβηγού μονάρχη.

Πάντως, ο Νορβηγός πρωθυπουργός δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό. Συγκεκριμένα, δεν ανέφερε από πού προέρχεται η συγκεκριμένη ενημέρωση, ενώ άγνωστο παραμένει και σε τι απόσταση βρέθηκε το drone από το αεροσκάφος του Ζελένσκι.