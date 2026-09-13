Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τρένο που μετέφερε τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και ευρωπαίους αξιωματούχους από το Κίεβο προς την Πολωνία εκκενώθηκε λόγω ρωσικής επίθεσης με drones.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε κοντά στα σύνορα όταν ρωσικό drone έπληξε εμπορικό τρένο που ακολουθούσε με διαφορά λίγων λεπτών.

Στο τρένο επέβαιναν σύμβουλοι ασφαλείας και διπλωμάτες που συμμετείχαν σε διάσκεψη στο Κίεβο, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Παράλληλα, ρωσικό drone έπληξε τη συνοριακή διάβαση Γιαχόντιν–Ντοροχούσκ, προκαλώντας ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης κοντά στα ευρωπαϊκά σύνορα.

Μετά τη λήξη του συναγερμού, η αμαξοστοιχία συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της προς το πολωνικό έδαφος.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε στα σύνορα Ουκρανίας – Πολωνίας, καθώς τρένο που ταξίδευε από το Κίεβο προς την Πολωνία—στο οποίο επέβαιναν ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, σύμβουλοι ασφαλείας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, καθώς και στενός σύμβουλος του καγκελάριου Μερτς—εκκενώθηκε. Αιτία ήταν το χτύπημα ρωσικού drone σε εμπορική αμαξοστοιχία που κινούνταν λίγα λεπτά πίσω τους.

Σύμφωνα με το Spiegel, οι αξιωματούχοι ταξίδευαν με τρένο από το Κίεβο προς την Πολωνία το βράδυ της 12ης προς 13η Σεπτεμβρίου. Γύρω στις 05:00, το τρένο ακινητοποιήθηκε κοντά στα πολωνικά σύνορα· ορισμένοι επιβάτες εκκενώθηκαν από την αμαξοστοιχία λόγω επιθέσεων με drones στα σύνορα.

Advertisement

Advertisement

Ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίεβο-Βαρσοβία μπήκε επίσης στο στόχαστρο drone κοντά στα πολωνικά σύνορα νωρίς το πρωί.

BIG: Boris Johnson, German Chancellor Merz's top security adviser, and security advisers from UK, France, and Italy were all on a chartered night train from Kyiv when a Russian drone hit the locomotive of a passenger train on the same route near the Polish border.



Their train… pic.twitter.com/PtJRqVAvPr September 13, 2026

Ο Τζόνσον επέστρεφε προς την Πολωνία μετά τη συμμετοχή του σε σημαντική διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο, όταν περίπου στις 5 τα ξημερώματα οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας ενημερώθηκαν για πιθανή εκκένωση λόγω συναγερμού για drones. Λίγο αργότερα δόθηκε το σήμα λήξης του συναγερμού και το τρένο συνέχισε την πορεία του προς το πολωνικό έδαφος.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στην αμαξοστοιχία, επιβεβαίωσε ότι οι επιβάτες έλαβαν προειδοποίηση εκκένωσης. Όπως ανέφερε, το τρένο που δέχθηκε το πλήγμα ήταν αυτό που ακολουθούσε τη δική τους αμαξοστοιχία και βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από πίσω τους. Η συγκεκριμένη αμαξοστοιχία εκκενώθηκε εγκαίρως και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο τρένο επέβαιναν, μεταξύ άλλων, ο Γερμανός αξιωματούχος Γκίντερ Ζάουτερ, σύμβουλοι ασφαλείας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, Γερμανοί βουλευτές, διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν βρεθεί στο Κίεβο για τη διάσκεψη Yalta European Strategy, όπου συζητήθηκαν με την ουκρανική ηγεσία οι εξελίξεις στον πόλεμο και οι προοπτικές ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Την ίδια ώρα, ρωσικό drone έπληξε και την περιοχή της συνοριακής διάβασης Γιαχόντιν–Ντοροχούσκ, έναν από τους σημαντικότερους οδικούς και σιδηροδρομικούς συνδέσμους της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, η επίθεση σημειώθηκε μόλις δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Ο Γερμανός βουλευτής Ρόμπιν Βάγκερ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «επικίνδυνη κλιμάκωση» του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία στέλνει μήνυμα όχι μόνο στους Ουκρανούς αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν το Κίεβο.