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Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ένα drone show που στήθηκε στον ουρανό της Νέας Υόρκης εντυπωσίασε και τίμησε τα θύματα εκείνης της ημέρας.

Το εντυπωσιακό show με drones για την 11η Σεπτεμβρίου

Το show, με τίτλο «2.977 Φώτα Πάνω από το Λιμάνι της Νέας Υόρκης», περιλάμβανε 2.977 φώτα — ένα για κάθε άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου, τα φώτα υψώθηκαν πάνω από το λιμάνι πριν σχηματίσουν στον αέρα το περίγραμμα των Δίδυμων Πύργων.

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Οικογένειες των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, επιζώντες και διασώστες συμμετείχαν στη δημιουργία του αφιερώματος. Μεταξύ αυτών, τα μέλη του FDNY Brenda Berkman και Tim Brown, η Terry Strada των 9/11 Families United, ο Jim Smith και η Genevieve Siller.

Το θέαμα προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους και ειδικότερα στους συγγενείς θυμάτων και τους επιζώντες που επιδιώκουν να διατηρηθεί η μνήμη των αγαπημένων τους.