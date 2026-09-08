Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, οι Αμερικανοί πολίτες θεωρούν πλέον τους εγχώριους εξτρεμιστές ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλειά τους, ξεπερνώντας τον κίνδυνο των διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων.

Το 61% των ερωτηθέντων εκφράζει μεγαλύτερη ανησυχία για τη δράση εγχώριων εξτρεμιστικών ομάδων σε σχέση με τις επιθέσεις από το εξωτερικό.

Παράλληλα, οι πολίτες εκφράζουν έντονη αμφιβολία για την αξία των πολεμικών συγκρούσεων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, θεωρώντας ότι το κόστος τους δεν ήταν δικαιολογημένο.

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25 χρόνια μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 9/11, οι Αμερικάνοι πολίτες εκφράζουν μεγαλύτερες ανησυχίες για τους κινδύνους που κρύβουν οι εγχώριοι εξτρεμιστές από τις επιθέσεις από από ξένες οργανώσεις, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που διεξήχθη το διάστημα 28-31 Αυγούστου.

Aνησυχία για περιστατικά εγχώριας τρομοκρατίας

Απαντώντας στο ερώτημα για το ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια του μέσου πολίτη, το 33% των ερωτηθέντων επέλεξε την εγχώρια τρομοκρατία, το 20% τη διεθνή τρομοκρατία και το 42% τις τυχαίες πράξεις βίας, όπως οι μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς.

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Πριν μία δεκαετία, οι πολίτες έδωσαν διαφορετική απάντηση. Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos στα μέσα του 2013, το 21% των Αμερικανών θεωρούσε την εγχώρια τρομοκρατία ως την κύρια απειλή —ποσοστό μικρότερο από το 28% που επέρριπτε τις ευθύνες στην παγκόσμια τρομοκρατία και το 51% που έκανε λόγο για πράξεις βίας που δεν έχουν καμία σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες βίας.

25 years after 9/11, Americans fear domestic extremists more than foreign attacks. When asked to ‌name the biggest threat to the safety of average Americans, 33% of respondents picked "domestic terrorism," while 20% picked foreign terror and 42% pointed to random acts of… September 8, 2026

Πλέον, το περιβάλλον ασφαλείας έχει αλλάξει στις ΗΠΑ, καθώς έχουν σημειωθεί διάφορες επιθέσεις στο εσωτερικό της χώρας. Από τον μαζικό πυροβολισμό το 2016 που στοίχισε τη ζωή σε 49 ανθρώπους σε γκέι κλαμπ της Φλόριντα και τις επιθέσεις κατά Αφροαμερικανών, Λατινοαμερικανών ή Εβραίων, μέχρι τις απόπειρες δολοφονίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ και τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστική Τσάρλι Κερκ και υποστηρικτή του προέδρου των ΗΠΑ, οι Αμερικάνοι εκφράζουν βάσιμες ανησυχίες.

Στο ερώτημα ποιες επιθέσεις με ιδεολογικά κίνητρα αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή, το 61% των ερωτηθέντων στην τελευταία δημοσκόπηση θεώρησε ότι οι εγχώριοι εξτρεμιστές είναι οι πιο επικίνδυνοι σε αντίθεση με 34% που ανησυχούν περισσότερο για τις επιθέσεις από διεθνείς ομάδες.

Οι μνήμες από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου παραμένουν ισχυρές, σύμφωνα με την έρευνα. Έξι στους δέκα ανθρώπους δηλώνουν ότι σκέφτονται κάποιες φορές τις επιθέσεις και περίπου το ίδιο ποσοστό αναφέρει ότι θα υποστήριζε μια στρατιωτική απάντηση εάν σημειωνόταν άλλη μια μεγάλη επίθεση.

Άξιζαν οι πόλεμοι που ακολούθησαν;

Ωστόσο, οι Αμερικανοί δεν πιστεύουν ότι οι πόλεμοι που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου άξιζαν το τίμημά τους. Το 48% δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν δεν άξιζε το κόστος του, έναντι 21% που δήλωσε το αντίθετο, ενώ οι υπόλοιποι δεν ήταν σίγουροι ή δεν απάντησαν. Ο πόλεμος στο Ιράκ ήταν αντίστοιχα μη δημοφιλής, με το 51% να τον απορρίπτει και το 21% να τον εγκρίνει. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν που εξαπέλυσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν από έξι μήνες, μόνο το 25% των Αμερικανών πιστεύει ότι αξίζει, συγκριτικά με το 54% που πρεσβεύει το αντίθετο.

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Υποστήριξη για αυξημένη ασφάλεια

Έξι στους δέκα Αμερικανούς —συμπεριλαμβανομένων οκτώ στους δέκα Ρεπουμπλικανούς— θεωρούν ότι η αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν τουλάχιστον έως ένα βαθμό αποτελεσματική στην πρόληψη επιθέσεων σε αμερικανικό έδαφος.

Μια διακομματική πλειοψηφία —συμπεριλαμβανομένου του 71% των Δημοκρατικών και του 75% των Ρεπουμπλικανών— θεωρεί ότι τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια που καθιερώθηκαν μετά τις επιθέσεις αποδίδουν καρπούς και χρειάζονται, γιατί εξασφαλίζονταν την απαραίτητη ασφάλεια.

Οι Αμερικανοί τάσσονται επίσης υπέρ της κρατικής ασφάλειας στα αεροδρόμια, με μόλις το 23% να υποστηρίζει την ιδέα που εξέτασε η κυβέρνηση Τραμπ για την αντικατάσταση της ομοσπονδιακής ασφάλειας από ιδιωτικούς εργολάβους. Το 48% ήταν αντίθετο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

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Οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν την 11η Σεπτεμβρίου ένα γεγονός που ένωσε τη χώρα και το 75% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι είχε μεγάλο αντίκτυπο στο έθνος, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το 41% που θεωρεί ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 είχε μεγάλο αντίκτυπο.

Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos διεξήχθη διαδικτυακά σε δείγμα 1.167 ενηλίκων πανεθνικά, με περιθώριο σφάλματος μεταξύ 3 και 6 ποσοστιαίων μονάδων.

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