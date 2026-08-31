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Για πρώτη φορά, ο αριθμός των κρουσμάτων στους επιζώντες που ζούσαν ή εργάζονταν κοντά στο Σημείο Μηδέν ξεπέρασε εκείνον των διασωστών πρώτης γραμμής.

Παράλληλα, καταγράφεται έξαρση σε σπάνιες μορφές καρκίνου, ενώ οι θάνατοι από ασθένειες που συνδέονται με τις επιθέσεις έχουν υπερτριπλασιάσει τον αριθμό των άμεσων θυμάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία του προγράμματος υγείας, το 67% των μελών του έχει διαγνωστεί με κάποια μορφή καρκίνου, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο των ΗΠΑ.

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση σε όσους εκτέθηκαν στις τοξικές ουσίες να υποβληθούν σε προληπτικές εξετάσεις, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης για την επιβίωση των ασθενών.

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Έχουν αυξηθεί κατά 1.680% τα περιστατικά καρκίνου μεταξύ των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου την τελευταία δεκαετία, καθώς, καθώς καταγράφεται έξαρση και σε σπάνιες μορφές της νόσου, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα και επικαλείται η New York Post, λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 25 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις.

Οι πιστοποιημένες διαγνώσεις καρκίνου ανάμεσα σε επιζώντες των Δίδυμων Πύργων, κατοίκους του κάτω Μανχάταν και εργαζόμενους στο «Σημείο Μηδέν» (The Pile) αυξήθηκαν από 3.204 το 2015 σε 57,044 φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Πρόγραμμα Υγειονομικής Περίθαλψης του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

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«Δυστυχώς, χάνουμε περίπου δύο ανθρώπους την ημέρα, ενώ κάθε 50 λεπτά πιστοποιείται ένα νέο κρούσμα καρκίνου», δήλωσε ο δικηγόρος Μάικλ Μπάρας, η εταιρεία του οποίου εκπροσωπεί χιλιάδες εγγεγραμμένους στο πρόγραμμα υγείας.

9/11 cancers skyrocket nearly 1,700% as toxic toll on survivors surpasses first responders ahead of 25th anniversary https://t.co/HWOFfTeKZb pic.twitter.com/aofK6H2LOU August 31, 2026

Για πρώτη φορά, ο αριθμός των κρουσμάτων καρκίνου μεταξύ των επιζώντων που ζούσαν, εργάζονταν ή φοιτούσαν κοντά στο Σημείο Μηδέν ξεπέρασε εκείνον των διασωστών πρώτης γραμμής (όπως πυροσβέστες και αστυνομικοί), οι οποίοι είχαν εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στις τοξικές ουσίες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία.

Οι επιζώντες αντιστοιχούν σε 28.913 από τα συνολικά περιστατικά καρκίνου μέχρι σήμερα, αριθμός που αντιπροσωπεύει μια συγκλονιστική αύξηση κατά 4.066% σε σχέση με τα 694 περιστατικά που είχαν καταγραφεί το 2015. Οι διασώστες αντιστοιχούν σε 28.131 περιστατικά καρκίνου.

Έκρηξη σε σπάνιες μορφές καρκίνου

Παράλληλα, αυξανόμενος αριθμός θυμάτων διαγιγνώσκεται με σπάνιες μορφές της νόσου. Για παράδειγμα, έχουν καταγραφεί 82 περιστατικά καρκίνου του θύμου αδένα, ενός μικρού οργάνου που βρίσκεται στο πάνω μέρος του θώρακα, πίσω από το στέρνο. Τέτοιοι όγκοι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% όλων των περιστατικών καρκίνου.

Υπάρχουν επίσης 591 περιστατικά νευροενδοκρινικών καρκίνων, σπάνιων όγκων που εμφανίζονται συχνότερα στο πάγκρεας, το έντερο, τους πνεύμονες ή τα επινεφρίδια και προσβάλλουν το πεπτικό σύστημα. Ο αριθμός αυτών των περιστατικών αυξήθηκε κατά 6% από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο μεταξύ των επιζώντων της 11ης Σεπτεμβρίου.

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Έχουν καταγραφεί 188 άνδρες με καρκίνο του μαστού. Υπάρχουν επίσης 163 περιστατικά καρκίνου του εγκεφάλου, αριθμός αυξημένος κατά 14 περιπτώσεις, ή 9%, το τελευταίο τρίμηνο.

Η αύξηση των περιστατικών καρκίνου αποδίδεται εν μέρει στην προχωρημένη ηλικία των διασωστών και των επιζώντων που βρίσκονταν στο Ground Zero – οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πλέον στα τέλη των 50, στα 60 ή στις αρχές των 70 ετών.

Τα στοιχεία του CDC δείχνουν ότι το 67% των 145.275 μελών του προγράμματος WTC έχει διαγνωστεί με τουλάχιστον μία από τις 69 μορφές καρκίνου που σχετίζονται με τις τοξίνες της 11ης Σεπτεμβρίου —ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο των ΗΠΑ (40%).

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Περισσότεροι οι νεκροί από τις ασθένειες παρά από την ίδια την επίθεση

Είκοσι πέντε χρόνια μετά, αποκαλύπτεται ότι τουλάχιστον 9.425 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου —αριθμός υπερτριπλάσιος από τα 2.977 θύματα της ίδιας της ημέρας των επιθέσεων.

«Η 11η Σεπτεμβρίου δεν τελείωσε εκείνη την ημέρα. Το ρολόι του καρκίνου χτυπάει 24 ώρες το 24ωρο», τόνισε ο δικηγόρος Μπάρας.

Μόλις το 15% των πολιτών που εκτέθηκαν στις τοξίνες έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής στο ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης υγείας. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση σε όσους βρέθηκαν στην περιοχή —συμπεριλαμβανομένων των τότε μαθητών και φοιτητών των γύρω σχολείων και πανεπιστημίων— να υποβληθούν σε εξετάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η πρώιμη διάγνωση αποτελεί τη λεπτή γραμμή μεταξύ ζωής και θανάτου.

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