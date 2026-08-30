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Ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά την ανατροπή ενός σκάφους με περίπου 270 επιβαίνοντες στα ανοικτά της ης κατεχόμενης Κερύνειας στην Κύπρο την Κυριακή, σύμφωνα με τα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ.

Ο «υπουργός Μεταφορών» των Τουρκοκύπριων, Ερχάν Αρίκλι, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του κατά την ανατροπή του πλοίου. Ανέφερε ότι στο σκάφος επέβαιναν 267 άτομα, εκ των οποίων 259 ήταν επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος. Όσοι διασώθηκαν από το σκάφος μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Κερύνειας για να μεταφερθούν σε νοσοκομεία, πρόσθεσε.

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Πρόκειται για το καταμαράν Express της Filo Jet, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Κερύνεια με προορισμό το Τασουτζού της Τουρκίας.

Ο Μουράτ Σενκούλ, δήμαρχος της πόλης της Κερύνειας, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk ότι είχαν εντοπιστεί 159 από τους 258 επιβάτες του πλοίου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλοίο άρχισε να παρουσιάζει εισροή υδάτων, με τον καπετάνιο να επιχειρεί να επιστρέψει προς το λιμάνι, προτού το σκάφος ανατραπεί.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν σκάφη της λεγόμενης «Ακτοφυλακής», ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και ιδιωτικά και εμπορικά σκάφη που βρίσκονταν στην περιοχή.

Παράλληλα, απευθύνθηκε έκκληση προς διαθέσιμα σκάφη να κατευθυνθούν στο σημείο και να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης των επιβατών.

Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει επιβεβαιωμένος αριθμός ούτε σαφής εικόνα για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

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Ασθενοφόρα και ομάδες διάσωσης βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περιοχή, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται.

Ο λεγόμενος «υπουργός Μεταφορών» των κατεχομένων, Ερχάν Αρικλί, επιβεβαίωσε ότι το πλοίο παρουσίασε εισροή υδάτων και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για νεκρούς ή αγνοούμενους, ενώ οι πληροφορίες μεταβάλλονται καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση.

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