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Η Μπαρτσελόνα φέρεται να αναβάλλει το αθλητικό camp που είχε προγραμματίσει στα Κατεχόμενα, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε στην Κύπρο η σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης και πληροφορίες που επικαλούνται διπλωματικές πηγές, το camp δεν αναμένεται τελικά να πραγματοποιηθεί, έπειτα από τις παρεμβάσεις και τις ενέργειες που έγιναν τις τελευταίες ημέρες.

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Η αρχική απόφαση της ισπανικής ομάδας να διοργανώσει αθλητική δραστηριότητα στα Κατεχόμενα είχε προκαλέσει έντονο σάλο και αντιδράσεις στην Κύπρο.

Μάλιστα, ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτό που χαρακτήρισε «αποκλεισμό» των νέων από διεθνείς δραστηριότητες λόγω του Κυπριακού, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που είχαν προκύψει γύρω από τη συγκεκριμένη διοργάνωση.