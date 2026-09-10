Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Χιλιάδες παιδιά που εκτέθηκαν στο τοξικό νέφος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου δεν συμμετείχαν σε προηγούμενες ιατρικές μελέτες, με αποτέλεσμα να παραμένουν άγνωστες οι μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία τους.

Το Κογκρέσο ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση νέας έρευνας υπό την εποπτεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών για την παρακολούθηση της υγείας των ατόμων που ήταν παιδιά κατά τις επιθέσεις.

Οι ερευνητές στοχεύουν στον εντοπισμό χρόνιων παθήσεων, όπως καρκίνοι και καρδιαγγειακά νοσήματα, που ενδέχεται να εμφανίζονται τώρα που οι επιζήσαντες πλησιάζουν την ηλικία των σαράντα ετών.

Η επιτυχία της μελέτης απαιτεί τη στρατολόγηση συμμετεχόντων που βρίσκονται διασκορπισμένοι σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες των πολιτών.

Τα επιστημονικά δεδομένα που θα προκύψουν αναμένεται να αναδείξουν κρίσιμα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης για παιδιά που εκτίθενται σε αντίστοιχα τοξικά περιβάλλοντα ή σε συνθήκες έντονου ψυχικού τραύματος.

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Όταν τα αεροσκάφη στα οποία είχε εκδηλωθεί πειρατεία γκρέμισαν τους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στη Νέα Υόρκη, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, σχεδόν 25.000 παιδιά κατοικούσαν ή πήγαιναν σε σχολείο στο γειτονικό Κάτω Μανχάταν και χιλιάδες άλλα στις γύρω συνοικίες. Κάποια ήταν βρέφη και νήπια, ενώ άλλα δεν είχαν ακόμη γεννηθεί.

Μεγάλη μελέτη για την υγεία των παιδιών της 11ης Σεπτεμβρίου

Παρότι εκτέθηκαν στο τεράστιο τοξικό νέφος και τη σκόνη που κατακάθεται και περιείχε κονιορτοποιημένο σκυρόδεμα, υαλοβάμβακα, αμίαντο και άλλα ρυπογόνα κατά τις ημέρες και εβδομάδες μετά την πτώση των πύργων, πολύ λίγα από αυτά τα παιδιά εγγράφηκαν για να συμμετάσχουν στις χρηματοδοτούμενες από την κυβέρνηση μελέτες για την υγεία των επιζησάντων της 11ης Σεπτεμβρίου που ακολούθησαν.

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Σε αυτές τις μελέτες συμμετείχαν κυρίως οι διασώστες και άλλοι ενήλικες. Ως εκ τούτου, δεν υπήρχε τρόπος εντοπισμού των χρόνιων παθήσεων, περιλαμβανομένων καρκίνων, καρδιαγγειακών νόσων και προβλημάτων στην αναπαραγωγική υγεία, τα οποία πιθανόν να εμφανίζονται μόλις τώρα καθώς τα παιδιά αυτά φθάνουν στην ηλικία των 30 και των 40, σημειώνουν επιστήμονες.

Σοβαρά ερωτήματα παραμένουν σχετικά με το αν η έκθεση στις τοξίνες και στο ψυχικό τραύμα της 11ης Σεπτεμβρίου και μετά αύξησε τους μακροχρόνιους κινδύνους για την υγεία τους, σύμφωνα με επιστήμονες.

Για να ασχοληθεί με αυτά τα ερωτήματα το Κογκρέσο ανακοίνωσε το 2022 ότι θα χρηματοδοτήσει μια μελέτη με αντικείμενο αυτά τα πρόσωπα υπό την εποπτεία των Αμερικανικών Κέντρων για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών.

Τον περασμένο μήνα τα Κέντρα ανακοίνωσαν ότι θα ζητήσουν αιτήσεις από ερευνητές για να συστήσουν το Συντονιστικό Κέντρο Ερευνών για τους Νέους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου καθώς και να ταυτοποιήσουν και να παρακολουθούν μια Ομάδα Έρευνας Νέων.

Δεν έχει γίνει άμεσα γνωστό πόσους συμμετέχοντες ευελπιστεί να συγκεντρώσει η υπηρεσία, πότε ακριβώς θα ζητήσει προτάσεις και ποιο είναι το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης.

Η υπηρεσία έχει ξεκαθαρίσει ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα πρέπει να ήταν τότε 21 ετών ή νεότεροι ή αγέννητοι και να κατοικούσαν κάτω από την 14η λεωφόρο στο Μανχάταν ή σε οποιαδήποτε περιοχή του Μπρούκλιν την 11η Σεπτεμβρίου ή μετά.

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Μια άλλη ομάδα με συμμετέχοντες παρεμφερούς ηλικίας που όμως δεν εκτέθηκαν στα επακόλουθα των επιθέσεων θα συγκροτηθεί ως μέτρο σύγκρισης.

Το Πρόγραμμα Υγείας των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών για το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και το Μητρώο Υγείας του Παγκοσμίου Κέντρου Υγείας των αρχών της Νέας Υόρκης πρόσφεραν αμφότερα υπηρεσίες για παιδιά τα πρώτα χρόνια μετά τις επιθέσεις.

Αλλά οι περισσότεροι νέοι που εμφάνισαν προβλήματα μετά τις επιθέσεις αναζήτησαν τις υπηρεσίες των παιδιάτρων τους, ενώ πολλοί ενήλικες επιζήσαντες ήταν ανασφάλιστοι και είχαν ανάγκη από τις υπηρεσίες των προγραμμάτων, όπως εξηγεί η ειδική πνευμονολόγος Τζόαν Ρέιμπμαν του Ιατρικού Κέντρου NYU Langone.

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Σε ενήλικες επιζήσαντες και στους διασώστες εντοπίστηκαν δεκάδες μορφές καρκίνων και άλλα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την έκθεσή τους στις τοξικές ουσίες μετά την επίθεση.

Η Ρέιμπμαν, η ιδρύτρια του World Trade Center Environmental Health Center, δήλωσε ότι η εξεύρεση συμμετεχόντων απαιτεί πολύ μεγάλη στήριξη από την κοινότητα.

“Οι άνθρωποι αυτοί είναι σκορπισμένοι σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Είναι όλοι τους μεγαλύτεροι. Δεν θα θέλουν ενδεχομένως να ανατρέξουν σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Θα χρειαστεί να γίνει πολλή δουλειά με τις ομάδες της κοινότητας για να προσπαθήσουμε να τους στρατολογήσουμε”, σημειώνει η ίδια.

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Η Ρέιμπμαν και η δρ Λι Γουίλσον, ιατρική διευθύντρια του World Trade Center Environmental Health Center σήμερα, παραδέχτηκαν αμφότερες ότι τα παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες πιθανόν αντιμετωπίζουν ορισμένες από τις ίδιες μακροπρόθεσμες συνέπειες όπως τα παιδιά της 11ης Σεμπτεμβρίου.

Η μελέτη των παιδιών της 11ης Σεπτεμβρίου μπορεί να φωτίσει τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης και τις πηγές που θα μπορούν να διατεθούν, κατέληξε η Γουίλσον.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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