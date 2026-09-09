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Τα αρχεία αποκαλύπτουν ότι οι αρχές γνώριζαν τους κινδύνους από τις τοξικές ουσίες, ενώ διαβεβαίωναν τους πολίτες για την ασφάλειά τους.

Τα έγγραφα, που παρέμεναν κρυμμένα για δύο δεκαετίες, περιλαμβάνουν εκθέσεις για τη συγκέντρωση αμιάντου και άλλων ρύπων στο Κάτω Μανχάταν.

Η δημοτική αρχή ενέκρινε κονδύλιο 34 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διαδικτυακή ανάρτηση των στοιχείων, με στόχο τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Η έκθεση σε τοξικά υλικά έχει συνδεθεί με σοβαρά προβλήματα υγείας για τους κατοίκους και τους διασώστες της περιοχής.

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Πλησιάζοντας την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων στους Δίδυμους Πύργους, ο Ζοχράν Μαμντάνι ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει περισσότερες από 170.000 σελίδες προηγουμένως αδημοσίευτων εγγράφων που θα ρίξουν φως στις επιπτώσεις της 9/11 στην ποιότητα του αέρα στη Νέα Υόρκη.

Αν και οι αξιωματούχοι διαβεβαίωναν τους κατοίκους και τους διασώστες ότι ο αέρας ήταν ασφαλής, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική: τα αρχεία ενισχύουν τις αποδείξεις ότι οι άνθρωποι παραπλανήθηκαν από τις αρχές για να νομίζουν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για την υγεία τους μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα που στέρησαν τη ζωή σε περίπου 3.000 άτομα.

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Mayor Zohran Mamdani announced Tuesday that New York City will publish more than 170,000 pages of previously unreleased records related to air quality in the aftermath of the Sept. 11 attacks, shedding new light on what officials knew about toxic conditions around Ground Zero… pic.twitter.com/lsZornNHQN — Eyewitness News (@ABC7NY) September 8, 2026

Τα έγγραφα που εξέτασαν οι New York Times πριν από τη δημοσιοποίησή τους, περιλαμβάνουν εκθέσεις για την ποιότητα του αέρα, δεδομένα μόλυνσης και αλληλογραφία μεταξύ δημοτικών αξιωματούχων. Ήταν φυλαγμένα σε 68 κουτιά σε δημοτικό γραφείο, μακριά από τη δημοσιότητα για είκοσι χρόνια, μέχρι που αξιωματούχοι της πόλης τα ανακάλυψαν μόλις το προηγούμενο έτος.

Στο φως «ξεχασμένα» έγγραφα για την ποιότητα του αέρα

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, θα αναρτηθούν διαδικτυακά ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτά και να μπορούν να τα διαβάσουν. Μάλιστα, ενέκρινε κονδύλιο 34 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να είναι προσβάσιμη η διαδικτυακή πύλη. Στόχος της δημαρχίας είναι να εξεταστούν και να δημοσιοποιηθούν, μέσα στο επόμενο έτος, περισσότερα έγγραφα, τα οποία βρέθηκαν σε δημοτικά και ασφαλιστικά γραφεία και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές τοξικές ουσίες που προκλήθηκαν από τα τρομοκρατικά χτυπήματα.

Αν και δημοσιοποιούνται περιορισμένες εκθέσεις για την ποιότητα αέρα που λήφθηκαν γύρω από το Σημείο Μηδέν, αυτό δεν πρέπει να ανησυχεί τους πολίτες που διεκδικούν να μάθουν την αλήθεια 25 χρόνια μετά την 9/11. Σύμφωνα με τους New York Times, στα αρχεία συμπεριλαμβάνεται και το υπόμνημα Harding, το οποίο επιρίπτει νομικές ευθύνες στην πόλη για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Εξετάζοντας τα έγγραφα, η διοίκηση Μαμντάνι συμπέρανε ότι οι ηγέτες κατανοούσαν τους κινδύνους που προέρχονταν από τις καιόμενες τοξικές ουσίες στο Σημείο Μηδέν και ανησυχούσαν για πιθανές αγωγές που σχετίζονταν με την έκθεση σε χημικά, τη στιγμή που διαβεβαίωναν τους πολίτες ότι η ποιότητα αέρα είναι ασφαλής.

NYC officials LIED about Ground Zero air quality. For 25 years.



170,000 pages just surfaced — hidden in 68 boxes, "discovered" only last year. Asbestos was still showing up half a mile away TEN MONTHS after 9/11. People were told to go back anyway.



Nearly 3,000 died in the… pic.twitter.com/lNfZW3EtLu Advertisement September 8, 2026

Τα αρχεία φαίνεται να ενισχύουν την άποψη ότι οι Νεοϋορκέζοι δέχθηκαν οδηγίες να επιστρέψουν στην περιοχή του Σημείου Μηδέν πριν αυτή να είναι ασφαλής, εκθέτοντας εργαζόμενους και κατοίκους σε επικίνδυνες τοξίνες.

«Το ελάχιστο που οφείλει η πόλη μας στις οικογένειες, τους επιζώντες και τους διασώστες των οποίων οι ζωές άλλαξαν για πάντα από τη φρικτή τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία», ανέφερε ο Ζόχραν Μαμντάνι σε δήλωσή του.

Ο αμίαντος

Στις 13 Ιουλίου 2002, ενώ η Νέα Υόρκη πάλευε ακόμα να συνέλθει από το σοκ των επιθέσεων στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και το Κάτω Μανχάταν παρέμενε καλυμμένο με συντρίμμια, οι επιθεωρητές συνέλεγαν δείγματα σκόνης.

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Τα ευρήματα ήταν επαναλαμβανόμενα: αμίαντος στη μαρκίζα της πρόσοψης, στη δυτική στέγη, ακόμα και στα πάνω ηλεκτρικά καλώδια. Αν και ορισμένες αναφορές έδειχναν επίπεδα αμιάντου εντός των επιτρεπτών ορίων, άλλες αποκάλυπταν επικίνδυνες υπερβάσεις, συχνά χωρίς περαιτέρω γραπτή ανάλυση.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η μόλυνση δεν ήταν μεμονωμένο φαινόμενο. Μετρήσεις από δημοτικές υπηρεσίες, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) και ιδιωτικά εργαστήρια κατέγραψαν αμίαντο και άλλους τοξικούς ρύπους πάνω από τα ασφαλή όρια, τόσο στη σκόνη όσο και στον αέρα, σε διάφορα σημεία του Κάτω Μανχάταν. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται αρχεία της διοίκησης Τζουλιάνι, καθώς και έγγραφα για το Κτίριο 7 του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, που κατέρρευσε το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Προσχέδιο έκθεσης του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας (DEP) της πόλης κατέγραφε επικίνδυνες συγκεντρώσεις αμιάντου τις πρώτες ημέρες μετά την επίθεση, ενώ ανεπίσημες αναφορές επιβεβαίωναν υπερβάσεις και στον αέρα. Παράλληλα, ανεξάρτητος έλεγχος του Νοεμβρίου 2001 για λογαριασμό της EPA αποκάλυπτε ότι τα επίπεδα του καρκινογόνου βενζολίου παρουσίαζαν εξάρσεις κοντά στο «Σημείο Μηδέν», ενώ η συγκέντρωση αμιάντου είχε αυξηθεί ακόμα και στη χωματερή Fresh Kills στο Στάτεν Άιλαντ, όπου μεταφέρονταν τα συντρίμμια.

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«Γνώριζαν για την ποιότητα του αέρα και δεν έκαναν απολύτως τίποτα»

Η αβεβαιότητα αυτή είχε προκαλέσει από νωρίς την αντίδραση αξιωματούχων, όπως ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέρολντ Νάντλερ, ο οποίος πίεζε τις διοικήσεις των Τζουλιάνι και Μπλούμπεργκ να δώσουν στη δημοσιότητα τα πραγματικά στοιχεία. «Γνώριζαν για την ποιότητα του αέρα και δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να ανοίξει ξανά η Wall Street, αδιαφορώντας για την υγεία του κόσμου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, τοπικοί και ομοσπονδιακοί παράγοντες, με πρώτη την επικεφαλής της EPA, Κρίστιν Τοντ Γουίτμαν, διαβεβαίωναν καθησυχαστικά το κοινό ότι ο αέρας ήταν ασφαλής.

The release of these files is an act of justice for victims of 9/11 health-related illnesses. While we can never reverse the harm caused by the toxins that heroes and civilians breathed in at Ground Zero and in surrounding areas, victims and the public deserve this transparency.… — Rep. Nadler (@RepJerryNadler) September 8, 2026

Η αλληλογραφία μεταξύ της Deutsche Bank (στην οδό Liberty 130) και της DEP αποκαλύπτει ότι από τον Σεπτέμβριο του 2001 έως τον Απρίλιο του 2002 εντοπίστηκε αμίαντος πάνω από το όριο επικινδυνότητας του 1% σε όλο το κτίριο, μαζί με βαρέα μέταλλα, καρκινογόνες ενώσεις, μύκητες και βακτήρια. Το κτίριο τελικά κατεδαφίστηκε, καθώς οι ειδικοί της τράπεζας ζητούσαν ειδικά πρωτόκολλα διαχείρισης των τοξικών υλικών.

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Η έκθεση σε αμίαντο είναι θανατηφόρα και ειδικότερα προκαλεί βλάβες στους πνεύμονες, μεσοθηλίωμα και καρκίνο του πνεύμονα, ενώ η τοξική σκόνη του Σημείου Μηδέν έχει συνδεθεί με λευχαιμίες και λεμφώματα.

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Ο ανώτατος νομικός σύμβουλος της πόλης, Στίβεν Μπανκς, υπογράμμισε ότι η δημοσιοποίηση είναι ηθικά σημαντική, γιατί το ζητούν οι οικογένειες των θυμάτων και οι επιζώντες για χρόνια.

Τα νέα δημοσιοποιηθέντα αρχεία αναμένεται να προσφέρουν μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα ως προς τον τρόπο που η τοπική διοίκηση αντέδρασε στις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Αύξηση στα περιστατικά καρκίνου

Έρευνα της New York Post έδειξε ότι o αριθμός των κρουσμάτων καρκίνου που σχετίζονται με επιζώντες της 9/11 έχει εκτοξευθεί κατά 1.680% την τελευταία δεκαετία, μεταξύ αυτών σπάνιες παραλλαγές της νόσου.

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Nearly 17K first responders are suffering cancers, diseases linked to 9/11 over two decades later https://t.co/RVsqr7jRau pic.twitter.com/9wuaPw1Szh — New York Post (@nypost) September 10, 2024

Οι διαγνώσεις καρκίνου μεταξύ των επιζώντων των Δίδυμων Πύργων, των κατοίκων του κέντρου του Μανχάταν και κοντά σε αυτό έχουν εκτοξευθεί από 3.204 το 2015 σε 57.044 φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Πρόγραμμα Υγείας του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Οι πυροσβέστες, οι πρώτοι που έσπευσαν στο σημείο μετά την επίθεση και οι εθελοντές που βοήθησαν στον καθαρισμό της περιοχής για μήνες, ήταν οι πρώτοι που επλήγησαν από καρκίνους. Σχετικές μελέτες είχαν επιβεβαιώσει ότι οι περισσότεροι ήταν αντιμέτωποι με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Με πληροφορίες από New York Times, ABC7NY

